Tele-dolandırıcılara 500 bin lira kaptıran eski bakandan şoke eden açıklamalar





Yakınlarıma kötülük yapılacağı yönünde tehdit ve hakaretlere uğradım. Telefonumu ellerindeki telefonla eşleştirdiler ve beni fiziken sürekli takip ederek psikolojik baskı altına aldılar.

Kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Galip Öztürk olarak tanıtan bir kişi ve daha sonra devreye giren kişiler bana, 'Devlet adına yürütülmekte olan bir operasyon sırasında kimlik bilgileriniz kullanıldı. Bu kişileri yakalamak üzere operasyon gerçekleştireceğiz. Sizden yardım talep ediyoruz' dediler, ben de kabul ettim.

20 gün boyunca bana ve yakınlarıma ait bilgileri tarafıma söyleyip, onları öldürmekle tehdit ettiler. Baskıyla, sağlıklı kararlar vermeme engel oldular.

Telefonumu sürekli açık bırakmamı söylediler. Böylece beni dinleyip, kayıt altına aldılar. Eğer telefon kapanırsa, saat başlarında arayıp 'Alo' dememi istediler. Başkası aradığında ise bana, 'Kim aradı, neden aradı' tarzında sorular sordular.

Evimin pencere ve kapılarını kapatmamı, evde oturmamı söyleyen bu kişilerin aralıksız bir şekilde kontrolü ve baskısı altında kaldım.

Oğlumun üzerine olan Sarıyer'de lüks bir sitede bulunan ev, bu kişilerin belirleyeceği kişilere satışını yapmam için beni yine tehdit ettiler. Bu sebeple İstanbul'a Sarıyer Tapu Dairesi'ne gittim. Vekalette sorun çıkınca gerçekleşmedi ve oğlumun yanına gittim. Hala olanlara inanamıyorum.

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