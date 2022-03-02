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    • Yaşam
    • 03.03.2022 00:42
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    • 03.03.2022 00:42
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    Afyonkarahisar'daki hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor: Elektrik, ve internet şebekelerine erişim sağlanamadı

    Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda Esentepe, Kanlıca, Kocatepe, İstiklal, Zafer ve Güvenevler Mahalleri ile birkaç bölgede uzun süreli elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı.

    İHA
    Afyon’da hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor

    Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartlarından dolayı kentin büyük bir bölümüne yaklaşık 1,5 saat elektrik verilemedi. Elektrikle birlikte cep telefonu şebekelerinde ve internette de kesintiler yaşandı.

    Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı ardından kentin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Aralıklarla iki defa yaşanan kesintinin yaklaşık 1 saat, diğeri ise 1,5 saat sürdü.

    Elektrik kesintisinin yaşandığı yerler ise Esentepe, Kanlıca, Kocatepe, İstiklal, Zafer ve Güvenevler Mahalleri ile birkaç bölge oldu. Şehrin yarısına yakın kısmında yaşanan elektrik kesintisinde, cep telefonu şebekeleri ile birlikte internet bağlantıları da yaklaşık 1,5 saat kesintiye uğradı. Karanlığa gömülen bölgelerde sokakları tek aydınlatan şey ise belli aralıklarla geçen araçların far ışıkları oldu.

    Kesintilerin yoğun kar yağışından dolayı kaynaklandığı öğrenilirken, ayrıca enerji verilemeyen bölgelerde trafik ışıkları da devre dışı kaldı.

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    Haberler Yaşam Afyonkarahisar'daki hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor: Elektrik, ve internet şebekelerine erişim sağlanamadı
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