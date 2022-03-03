Tele-dolandırıcılara 500 bin lira kaptıran eski Bakan Azimet Köylüoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken kripto para detayı

İstanbul Bebek'te 79 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Demirel'in 10 günde 10 milyon, ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın da 500 bin lira ve altınlarını dolandıran teledolandırıcıların son kurbanı Eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu oldu. 82 yaşındaki eski bakan, kendisini arayan ve savcı ile polis numarası yapan tele-dolandırıcılara bankalardaki tüm birikimini kaptırdı. Eski bakan, az daha oğluna ait İstanbul Sarıyer İstinye'de lüks bir sitede yaklaşık 15 milyon liralık dairesini de dolandırıcılara devrediyordu. Evin satışı vekalette sorun çıkınca yapılamadı. Köylüoğlu, avukatı aracılığıyla güvenlik güçlerine sunduğu şikayet dilekçesinde nasıl dolandırıldığını ve yaşadığı kabus dolu 20 günü anlattı.
İLK TEMAS 24 AĞUSTOS'TA
Köylüoğlu'nun anlatımlarına göre dolandırıcılar ilk kez 24 Ağustos'ta kendisiyle temasa geçti. Köyluoğlu'nun kullanımındaki 2 ayrı cep telefonu sürekli birden farklı telefon numarasından aranarak tedirgin edildi. Dolandırıcıların ismi ise Ferhat S. ve Yusuf Y. idi. Dolandırıcılar, Köylüoğlu'nu iki telefonundan bir tanesini sürekli açık tutmaya zorladı. Böylece ne konuştuğunu, kimlerle görüştüğünü öğrenip kayıt altına aldılar. İşte 20 gün boyunca türlü hakaret ve psikolojik şiddete maruz kalan Köylüoğlu'nun nasıl dolandırıldığına dair ifadeleri ve psikolojik şiddete maruz kaldığı o korkunç süreç: Özellikle yakınlarıma kötülük yapılacağı yönünde tehdit ve hakaretlere uğradım. Benim telefonumu ellerindeki telefonla eşleştirdiler ve beni fiziken sürekli takip ederek psikolojik baskı altına alıp dolandırdılar.
DEVLET ADINA YÜRÜTÜLEN OPERASYONDA KİMLİĞİNİZ KULLANILDI
Kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Galip Öztürk olarak tanıtan bir kişi ve daha sonra devreye giren kişiler bana, 'Devlet adına yürütülmekte olan bir operasyon sırasında sizin kimlik bilgileriniz kullanıldı. Bu durumun farkındayız. Bu kişileri yakalamak üzere operasyon gerçekleştireceğiz. Sizden yardım talep ediyoruz' dediler ben de kabul ettim.