Tele-dolandırıcılara 500 bin lira kaptıran eski Bakan Azimet Köylüoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken kripto para detayı

PARALARIMIN SERİ NUMARALARI ALINACAKMIŞ

Bana, 'Ben emir verinceye kadar internet bankacılığını kullanma' dediler. Kendisini Antalya Asayiş Şube Başkomiseri İhsan Demir olarak tanıtan dolandırıcı ise, operasyondan sonra zararımın örtülü ödenekten giderileceğini, can ve mal güvenliğimin devlet garantisinde olduğunu söyledi. Benim vereceğim paraların seri numaraları alınacak, operasyon yapılacak kişilere yem olarak gönderilecekmiş. Suçlular operasyonla suçüstü yakalanacak ve operasyon bittiğinde zararımı tazmin edeceklerini söylediler.



KİMLİK NUMARAMIN SON 3 HANESİNİ DEĞİŞTİRECEKLERDİ

Ayrıca bana kimlik numaramın son 3 hanesinin de operasyondan sonra güvenlik amacıyla değişeceğini bildirdiler. Banka hesaplarımdan bilgim, iznim olmadan Ferhat Söğütlü ve Yusuf Yıldırım isimli kişiler internet bankacılığı üzerinden vadeli hesapları kapattırdı. Bana ait hesaplar arasında aktarma yaparak yine vadeli döviz hesabını da liraya çevirttirerek havale yaptılar.