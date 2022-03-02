Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.03.2022 14:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2022 14:03
    ABONE OL

    Iraklı Sally'i kesip parçalara ayırıp çöpe attı! Korkunç cinayette ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

    Eskişehir'de Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'u (20) evinde öldürüp, cesedini parçalara bölerek mahalledeki çöp konteynerlerine attığı iddia edilen vatandaşı Amjed Mohsin Mohammed (28) hakkında hazırlanan iddianame Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, katil zanlısı Mohammed için ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşinin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında ise ‘suçluyu kayırma’ iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

    Sally’i kesip parçalara ayırıp çöpe attı! Flaş karar...

    Irak ordusunda binbaşı olarak görev yaparken 2013 yılında bomba patlamasıyla yüzünden yaralanıp emekli olan Ali Challab Al-Abbood (60), 4 yıl sonra 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile birlikte Türkiye'ye gelerek Eskişehir'e yerleşti. Çiftin kızlarında Sally Ali Challab Al-Abbood, geçen yıl 2 Eylül'de 'Kahve içmeye çıkıyorum' diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı.

    Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. Yaklaşık 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası kaydını inceleyen ekipler, Al-Abbood'un en son arkadaşı, aynı ülke vatandaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally'nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Ayrıca Mohammed'in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi.

    Şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihab Ahmed de tutuklanarak cezaevine konuldu.Polis ekipleri, Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde yapılan aramalarda Sally'e ait bir ize ulaşamadı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Sally'i öldürüp parçalara bölen ve çöp konteynerlerine attığı öne sürülen Amjed Mohsin Mohammed hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        EVDE SALLY'NİN KAN İZLERİ BULUNDU

        İddianamede öldürüldüğü düşünülen ancak cesedi bulunamayan Irak uyruklu Sally'nin kan izlerinin sanık Amjed Mohsin Mohammed'in evindeki 2 bıçakta, yatak odasındaki halı üzerinde, oturma odasındaki gardrop üzerinde bulunan testerede, evde bulunan tornavida, pense ve çekiçte tespit edildiği bilgisi yer aldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rusya’nın bir sonraki hedefi Moldova mı?
        Haberler Yaşam Iraklı Sally'i kesip parçalara ayırıp çöpe attı! Korkunç cinayette ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
            SON DAKİKA