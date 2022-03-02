Iraklı Sally'i kesip parçalara ayırıp çöpe attı! Korkunç cinayette ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Irak ordusunda binbaşı olarak görev yaparken 2013 yılında bomba patlamasıyla yüzünden yaralanıp emekli olan Ali Challab Al-Abbood (60), 4 yıl sonra 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile birlikte Türkiye'ye gelerek Eskişehir'e yerleşti. Çiftin kızlarında Sally Ali Challab Al-Abbood, geçen yıl 2 Eylül'de 'Kahve içmeye çıkıyorum' diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı.
Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. Yaklaşık 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası kaydını inceleyen ekipler, Al-Abbood'un en son arkadaşı, aynı ülke vatandaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally'nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Ayrıca Mohammed'in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi.
Şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihab Ahmed de tutuklanarak cezaevine konuldu.Polis ekipleri, Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde yapılan aramalarda Sally'e ait bir ize ulaşamadı.