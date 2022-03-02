Iraklı Sally'i kesip parçalara ayırıp çöpe attı! Korkunç cinayette ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. Yaklaşık 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası kaydını inceleyen ekipler, Al-Abbood'un en son arkadaşı, aynı ülke vatandaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally'nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Ayrıca Mohammed'in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi.