Sanık Fatih Aydın ise kardeşi Mehmet Aydın'ın teklifi üzerine kurulan şarküteride kendi aracıyla 6 ay kadar çalıştığını belirtti.

Aydın, daha sonra şarküteriyi devrettiği için ayrıldığını öne sürerek, "Bana Kıbrıs'ta şirket kuracağını söyledi. Formaliteden ortak oldum. Herhangi bir müdürlük yetkim yoktu. Suçsuzum. Tahliyemi talep ediyorum. Ayrıca burada iddianameyi okuma fırsatım oldu. Sanıkların ifadelerini okudum. Sanıkların bazıları yalan söylüyor. İftira atıyor üstüme. Beni orada bir yöneticiymişim gibi göstermeye çalıştılar. Ayrıca bazı sanıklar beraber çalıştığımızı söylemişler. Bunları kabul etmiyorum." dedi.

MEHMET AYDIN'IN EL KONULAN ŞİRKETLERİNİN BORÇ-ALACAK DURUMU İNCELENECEK

Sanık Mehmet Aydın'ın avukatı da müvekkilinin dolandırıcılık suçunu işlemediğini savunarak, bunun tespitine yönelik şirketlerin gelir ve gider durumuna ilişkin bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Dava dosyasının iddianameye konu şirketlerin el konulduğundaki ve şu an itibariyle olan borç alacak durumu ile menkul varlıklarının incelenmesi için yeminli mali müşavir, muhasebeci ve bankacıdan oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bu sırada sanık Fatih Aydın, "Duruşmada tutukluluğumuza devam diyorsunuz. Neden?" diye sordu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Günay, mahkeme kararında neden tutukluluk halinin devamına karar verildiğinin açıklandığını, bu karara karşı itiraz yolunun da bulunduğunu Aydın'a bildirdi.

Yeniden söz alan Aydın, "Ben Uruguay'a kaçmadım. Burada çalışma ve oturma izni aldım. Benim 3 tane çocuğum var, 8 aydır tutukluyum. Dünyanın en kötü hapishanelerinde geçirdim. Onları göremedim." diye konuştu.