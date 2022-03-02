Diksiyondan restoran kurallarına, sportmenlikten kibarlığa 6 ayda beyefendi olmamanın maliyeti 825 bin lira!

Pandemi sonrası dünya hızla değişirken, beyefendilik kursunu da gördük. 6 ayda 'beyefendi' garantisi veren bir kurum, sizden sadece 825 bin lira talep ediyor. Yaygın dil hatasından Türkçe dil bilgisine, restoran tercihlerinden gastronomik terimlere, ünlü yönetmenlerden filimlere, yürüyüşünüzden, araç binmeye kadar her detay en ince ayrıntısıyla sizi çağırıyor. İlanı veren kurum, "Onlarca memnun müşteri, 20'den fazla anlaşmalı ofis" mesajı ile beklentileri artırıyor. Benzerlerini araştırdığımızda yurt dışında da gördüğümüz beyefendilik kurslarına ilgi son dönemde iyice arttı. Türkiye'den de büyük ilgi gördüğü belirtilen bu kurslarda her detayın düşünüldüğüne dikkat çekiliyor. Elbette 6 aylık bir süre için kendinize yüzde 100 konsantrasyonla derslere vermeniz isteniyor. Tabii ki bunları kabul etmenizde yeterli değil. Çünkü 825 bin liralık bir banka hesabınız da şart.