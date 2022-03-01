Türk öğrenciler cehennemden böyle kaçtı! Ukrayna'dan Türkiye'ye 60 saatlik zorlu yolculuk





"BOMBA SESİNİ DUYUNCA KORKUDAN AĞLADIM"

24 yaşındaki öğrenci İlayda Basmaz, "Normalde çalıştığım için erken saatlerde uyuyorum. Saat 23.00'de uyumuştum. Gece uyandım, kardeşimle konuşuyordum. Telefonla konuşurken, birden bir bomba patladı. Çok kötü hissettim o anı anlatamıyorum. Ağlamaya başladım korkumdan. Sonra arkadaşım aradı 'Yanına geliyorum' dedi. Çok korkmuştum. Arkadaşlarım geldi, çanta hazırlamamız gerekiyordu. Ben şokun etkisiyle çanta hazırlayamadım. Yarım saat kadar oyalandık. O sırada bir bomba daha patladı daha çok korkmaya başladım. Pencereler titriyor, yer sallanıyordu. Bir bomba daha patladı. Sonra biz hemen evden çıktık. Allah'tan arkadaşımızın aracı vardı. Onlar geldi aldı bizi. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yedi kişi bir yolculuğa çıktık. O sırada açıklama gelmişti. 'Vatandaşlarımız Romanya'dan rahatlıkla geçiş yapabilir' diye. Nerede kalacağımızı bilmediğimiz için Moldova'daki Kişnev Türk Büyükelçiliği'ni aradı ailem. Belki 70 kez aradık ama asla açan olmadı. Gecenin bir köründe bir otel bulduk inanın korku filmi gibiydi o kadar kötüydü ki her şey. 100 dolar paramız vardı. Üç oda kiraladık. Fazlasıyla para vermemize rağmen, savaştan geldiğimizi söylememize rağmen otel bizden ekstra para istedi" dedi.