1 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonuç ekranı! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Kazandıran numaralar hangileri oldu?

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırmalar hız kazandı ve şans oyunularını sevenler kuponlarını oynayıp yatırdıktan sonra büyük ikramiyenin hayalini kurmaya başladı. Süper Loto'da bugün kazandıran numaraların hangileri olduğu merak ediliyor ve MPİ canlı yayınları yakından takip ediliyor. Peki 1 Mart Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı açıldı mı?