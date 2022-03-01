1 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonuç ekranı! Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Kazandıran numaralar hangileri oldu?

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırmalar hız kazandı ve şans oyunularını sevenler kuponlarını oynayıp yatırdıktan sonra büyük ikramiyenin hayalini kurmaya başladı. Süper Loto'da bugün kazandıran numaraların hangileri olduğu merak ediliyor ve MPİ canlı yayınları yakından takip ediliyor. Peki 1 Mart Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı açıldı mı?
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 'da yapılacaktır.
1 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Mart Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.