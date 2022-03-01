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    Cani Ümitcan Uygun'un aldığı 5 yıllık cezaya Aleyna Çakır’ın babası isyan etti

    Aleyna Çakır’ın babası, Ümitcan Uygun’un aldığı 5 yıllık cezaya tepki gösterdi. “O bir cani, içeride çürüsün” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Ümit’cani’ isyanı!

    Ankara'da 3 Haziran 2020'de evinde boynunda iple ölü bulunan Aleyna Çakır'ın intihar ettiği açıklandı. Çakır'ı darp edip videosunu sosyal medya üzerinden yaydığı ortaya çıkan Ümitcan Uygun hakkında dava açıldı. Hakim, bu suçtan Uygun'ı Uygun'u 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Çakır'ın babası Mehmet Esen, verilen cezanın çok az olduğunu belirterek isyan bayrağı açtı: "Verilen cezayı yetersiz buluyorum. Müebbet istemiyle yargılanmasını istiyoruz. Yatsın içeriden çıkamasın, çürüsün. Kızımı darp ettiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunların suç unsuru taşımıyor mu?" ifadesini kullandı. Uygun'un Çakır'ı öldürdüğü iddiasıyla da cinayet davasının sürdüğünü belirten baba, "Adaletimize güveniyorum. Cinayet davasında inşallah müebbet kararı çıkmasını bekliyoruz" diyerek adalete olan inancını anlattı. Bu arada Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle de ilgili olarak tutuklu yargılanıyor...



    ÇİRKİN REKABET
    Güzellik merkezine giren hırsızlar, birçok eşyalı çaldı. Alamadıklarını kırdı. İşyeri sahibi, "Aynı sektörden olan bazı kişilerden şüpheleniyoruz" açıklaması yaptı! İstanbul Ataşehir'de zincir güzellik merkezlerinin bir şubesine kimliği belirsiz kişiler girdi. Şüpheliler, cilt bakım cihazları, lazer cihazı, bilgisayarlar, koltuklar ve söktükleri kamera sistemini çalıp gitti! Spot ışıkları, klima gibi götüremedikleri birçok malzemeye ise zarar verip kaçtı. Merkezin sahibi Sevim Alan, "1.5 milyonluk gibi bir zararımız var. Şüphelendiğimiz insanlar aynı sektörden olanlar. Şikayetçi olduk" dedi.



    SON MESAJ
    Sinop'ta telefona gelen mesaj yüzünden sevgilisiyle tartışan kadın, balkondan düşüp hayatını kaybetti. Kızı ölümün şüpheli olduğunu söyledi.
    Sinop Boyabat'ta yaşayan Canan Korkmaz (43), geçtiğimiz günlerde iddiaya göre sevgilisi M.T ile telefona gelen mesaj yüzünden tartıştı. Çıkan kavga sonucu balkona çıkan kadın, intihara kalkıştı. Bu sırada sevgilisi kolundan tutup engellemeye çalıştı. Görgü tanıkları, kadının düşerek öldüğünü anlattı. Korkmaz'ın İstanbul'da üniversite okuyan kızı Irmak Varol, annesinin ölümünün şüpheli olduğunu açıkladı. "Annemin sevgilisi M.T., eski eşi ile aynı apartmanda oturuyordu. Annemle de aynı apartmanın en üst katında yaşıyordu, Sürekli kavga ederlerdi. Annem intihar edecek birisi değildi. Bu bir cinayet olabilir. Araştırılsın" ifadesini kullandı.



        SOSYAL TACİZ
        Güney Koreli YouTuber, Gaziantep sokaklarında çekim yaparken, Suriyeli olduklarını belirten 3 kişi tarafından önü kesilerek tacize uğradı. Kaçarak kurtulan YouTuber, söz konusu görüntüleri "Gaziantep'e gitmeyin" çağrısıyla paylaştı. Sosyal medya ise adeta ayağa kalktı. Ülkemizin 'dünyaya rezil olduğunu' savunan pek çok kullanıcı, videodaki Suriyeliler'e gerekli cezanın uygulanması çağrısı yaptı. Gaziantep Valisi Davut Gül, tacizcilerin tespit edilerek gerekli yaptırımın uygulanacağını açıkladı.



        NARKOTİK AYI HOLLANDA'DAN
        Aksaray'a kargo yoluyla uyuşturucu geleceği bilgisine ulaşan ekipler takibe başladı. Kargo sahibi Cebrail K.'nin (38) koliyi almaya gelmesiyle düğmeye basıldı. Zanlı gözaltına alındı. Kolinin içerisinde yapılan aramada, çeşitli oyuncaklar ve pelüş ayıcığa gizlenmiş 5 gram esrar olduğu anlaşıldı. Cebrail K.'nin, 2012'de sınır dışı edildiği ortaya çıktı.



        KOMŞU KIZI VURDU
        Kars'ın Arpaçay İlçesi'ne bağlı Kardeştepe köyünde yaşayan lise öğrencisi A.E. (17), komşusu Birdal Doğan tarafından sürekli rahatsız edildi. Genç kız, "Seni kaçıracağım" diyen Doğan'ı, ikaz etti. Ancak ısrar edince babasına ait tabancanın tetiğini çekti. Vücuduna kurşunlar isabet eden Doğan, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan genç kız, "Namusumu korudum" dedi.



            İL İL ŞEHİT HİKAYESİ!
            Azerbaycanlı yazar Gülsüm Adilgızı, 1900'den günümüze kadar Azerbaycan'ın özgürlük mücadelesinde şehit olan askerleri ve Hocalı katliamını anlatan 28 kitap yazdı. Kitaplarını Türkiye'de il il dolaşarak kütüphanelere bırakan Adilgızı, "Şehitlerimiz ile ilgili yazdığım kitapları kütüphanelere bırakıp 26 ildeki şehitlikleri ziyaret edip şehitlik kahramanlıklarını bir kitapta toplayacağım. Bu kitabı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim" dedi. MUSTAFA KAYA



            BOTOX-PERUK GÜNAH!
            Diyanet İşleri Başkanlığı, "botoks ve peruk caiz midir? " sorusunu cevapladı: Dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun hazırladığı "Fetvalar" kitabında "Saç ektirmek ve peruk kullanmak caiz midir? sorusuna, 'zorunlu hâller dışında caiz değildir' cevabını verdi. "İslam âlimleri, bir kimsenin, saçına başkasının saçını eklemesini veya başkasının saçından imal edilen peruğu takmasını caiz görmemişlerdir. Çünkü bu işlemlerde saygın olan insanın bir parçası kullanılmaktadır ki; bu, zorunlu hâller dışında caiz değildir. Ancak insan saçı dışında ipek, iplik, yün gibi maddelerden yapılan peruğun takılmasını, fakihlerin çoğunluğu caiz görmektedir." Botoksun da estetik müdahale olduğu beden ya da ruh sağlığı açısından gerekli olmadıkça uygulanmasının caiz olmadığı açıklandı.



            DUYGUSAL ATAMA
            1 Eylül 2016'da Siirt'te PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Halit Şıltak'ın ismi Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılında hizmete giren Hilvan Devlet Hastanesi'ne verilmişti. Uzmanlık eğitimi için Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Koçoğlu'nun görevinden ayrılmasıyla boşalan Başhekimlik görevine Şehit Halit Şiltak'ın amcası oğlu Dr. Mehmet Fatih Şiltak atandı.



                FATİH'TE OPERASYON: 73 KİŞİ YAKALANDI
                İstanbul Fatih'te kaçak göçmenlerin tutuldukları 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekât destekli operasyonlarda 73 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan 73 yabancı uyruklu göçmenin sınır dışı edilmesi için işlemler tamamlandı.



                ARKADAŞLARA İHMAL DAVASI
                23 yaşındaki Deniz Büçkün, İstanbul'da yılbaşı akşamı kutlama yapmak için üniversiteli arkadaşlarıyla evinde parti verdi. Uyuşturucu hapla alkolü birlikte aldığı için fenalaşıp hayatını kaybetti. Şüpheli 5 genç hakkında hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Beşiktaş'ta geçen yılbaşı gecesi kutlama yapmak için üniversiteli arkadaşlarıyla evinde parti yapan Bahçeşehir Üniversitesi son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün, arkadaşlarının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içince fenalaşarak can verdi. Soruşturmada uyuşturucuyu eve getiren Efe Ö, "Yılbaşı kutlaması için uyuşturucu almaya karar verdik. 150'şer TL topladık. Ben de uyuşturucuyu satın aldım" itirafında bulundu. Skandal olay sırasında telaşa kapılan 5 arkadaş ambulansa geç haber verince genç kızın hayatını kaybetmesinde etkilerinin olduğu tespit edildi. Savcılık 5 üniversiteli genç hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Atakan IRMAK



                MAKBULE GEÇTİ
                Konya'da hem çobanlık yaptı hem de 90 kilometre yol gidip, antrenmanlarını yapan Makbule, badmintonda şampiyon oldu.
                Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan ve çobanlık yapan işitme engelli Makbule Çataldaş, tüm zorluklara rağmen badmintonda şampiyon olmaya devam ediyor. Her gün 90 kilometre yol giderek Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki okuluna ve antrenmanına giden Çataldaş şimdi çok mutlu. 25-27 Şubat tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenen 120 sporcu 21 şehir 35 spor kulübünün yarıştığı İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'na katılan Makbule, tek bayanlarda ikinci çift bayanlarda kategorisinde cifti Tellinur Ataş ile şampiyon oldu. Kulaklık sayesinde az da olsa duyabilen Makbule duygularını şöyle ifade etti: "Ailemle Ereğli'ye taşındık. Her gün gidip-gelmesi zor oldu ama yılmadım ve başardım. Şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğim." TOLGA YANIK



                    SAFRADA 14 BİN TAŞ
                    Tokat'ta, Kemalpaşa köyünde yaşayan 64 yaşındaki Kemal Doğru, yaklaşık 40 gün önce karın ağrısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doğru, burada yapılan ilk tedavinin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doğru'ya, burada bir hafta tedavi gördükten sonra Tokat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Vahit Mutlu tarafından safra kesesi ameliyata alındı. Hastanın safra kesesinden 14 bin 387 adet irili ufaklı taş çıkarıldı.



                    BU HADİSE BİTMEZ!
                    Şarkıcı Hadise'nin saplantılı hayranı bu kez de şarkıcının modacı kız kardeşi Derya Açıkgöz'e cinsel içerikli taciz mesajları atmaktan yargılanıyor. Modacı kız kardeşe, ''Bu ilişki kor gibi yanacak. Doğum günün bana geldiğin gündür'' şeklinde taciz mesajları atan saplantılı hayranın 5 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
                    Deniz YUSUFOĞLU



                    29 MİLYON DEVRETTİ
                    6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 29 milyon 355 bin 210 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 365 bin 120 lira, 4 bilenler bin 426'şar lira, 3 bilenler 121'er lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                        4 KİŞİYE 57'ŞER BİN
                        10 bilen 4 kişi, 57 bin 318'er lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 578'er, 8 bilenler 211'er, 7 bilenler 40'ar, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



                        GURBET CANAVARI!
                        Almanya'da yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, 4 çocuğu ile Türkiye'ye geldi. Akrabaları "Eşin Elif nerede?" dedi. "Evi terk etti" deyince sorguya çekildi. Suçunu itiraf etti: Boğdum. Öldürdüm. Bahçeye gömdüm.

                        213 KİŞİ VEFAT ETTİ
                        Türkiye'de dün 410 bin 435 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 64 bin 275 kişiye tanı konuldu. 213 kişi hayatını kaybetti. 76 bin 832 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız" ifadesini kullandı.

                        'ÇUVALLI' HIRSIZ YAKALANDI
                        Esenyurt'ta girdiği yüksek katlı apartmanlardan çuval çuval ayakkabı çalan ve "Çuvallı" olarak tanınan Y.A. isimli hırsız, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Y.A.'nın evinde yapılan arama çalışmalarında tam 80 çift çalıntı ayakkabı bulunduğu belirtildi.
                        Bulut YAMANDAĞ

                        SARIM'SOK'!
                        Isparta'da bir kadın sosyal medyadaki tavsiyeye uydu! Tıkanan burnuna sarımsak soktu. Ameliyatla kurtuldu.
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                        Emekliye 3600 zammı
                        Haberler Yaşam Cani Ümitcan Uygun'un aldığı 5 yıllık cezaya Aleyna Çakır’ın babası isyan etti
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