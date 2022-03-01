Cani Ümitcan Uygun'un aldığı 5 yıllık cezaya Aleyna Çakır’ın babası isyan etti

Ankara'da 3 Haziran 2020'de evinde boynunda iple ölü bulunan Aleyna Çakır'ın intihar ettiği açıklandı. Çakır'ı darp edip videosunu sosyal medya üzerinden yaydığı ortaya çıkan Ümitcan Uygun hakkında dava açıldı. Hakim, bu suçtan Uygun'ı Uygun'u 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Çakır'ın babası Mehmet Esen, verilen cezanın çok az olduğunu belirterek isyan bayrağı açtı: "Verilen cezayı yetersiz buluyorum. Müebbet istemiyle yargılanmasını istiyoruz. Yatsın içeriden çıkamasın, çürüsün. Kızımı darp ettiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunların suç unsuru taşımıyor mu?" ifadesini kullandı. Uygun'un Çakır'ı öldürdüğü iddiasıyla da cinayet davasının sürdüğünü belirten baba, "Adaletimize güveniyorum. Cinayet davasında inşallah müebbet kararı çıkmasını bekliyoruz" diyerek adalete olan inancını anlattı. Bu arada Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle de ilgili olarak tutuklu yargılanıyor...
ÇİRKİN REKABET
Güzellik merkezine giren hırsızlar, birçok eşyalı çaldı. Alamadıklarını kırdı. İşyeri sahibi, "Aynı sektörden olan bazı kişilerden şüpheleniyoruz" açıklaması yaptı! İstanbul Ataşehir'de zincir güzellik merkezlerinin bir şubesine kimliği belirsiz kişiler girdi. Şüpheliler, cilt bakım cihazları, lazer cihazı, bilgisayarlar, koltuklar ve söktükleri kamera sistemini çalıp gitti! Spot ışıkları, klima gibi götüremedikleri birçok malzemeye ise zarar verip kaçtı. Merkezin sahibi Sevim Alan, "1.5 milyonluk gibi bir zararımız var. Şüphelendiğimiz insanlar aynı sektörden olanlar. Şikayetçi olduk" dedi.
SON MESAJ
Sinop'ta telefona gelen mesaj yüzünden sevgilisiyle tartışan kadın, balkondan düşüp hayatını kaybetti. Kızı ölümün şüpheli olduğunu söyledi.
Sinop Boyabat'ta yaşayan Canan Korkmaz (43), geçtiğimiz günlerde iddiaya göre sevgilisi M.T ile telefona gelen mesaj yüzünden tartıştı. Çıkan kavga sonucu balkona çıkan kadın, intihara kalkıştı. Bu sırada sevgilisi kolundan tutup engellemeye çalıştı. Görgü tanıkları, kadının düşerek öldüğünü anlattı. Korkmaz'ın İstanbul'da üniversite okuyan kızı Irmak Varol, annesinin ölümünün şüpheli olduğunu açıkladı. "Annemin sevgilisi M.T., eski eşi ile aynı apartmanda oturuyordu. Annemle de aynı apartmanın en üst katında yaşıyordu, Sürekli kavga ederlerdi. Annem intihar edecek birisi değildi. Bu bir cinayet olabilir. Araştırılsın" ifadesini kullandı.