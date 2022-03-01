Cani Ümitcan Uygun'un aldığı 5 yıllık cezaya Aleyna Çakır’ın babası isyan etti





MAKBULE GEÇTİ

Konya'da hem çobanlık yaptı hem de 90 kilometre yol gidip, antrenmanlarını yapan Makbule, badmintonda şampiyon oldu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan ve çobanlık yapan işitme engelli Makbule Çataldaş, tüm zorluklara rağmen badmintonda şampiyon olmaya devam ediyor. Her gün 90 kilometre yol giderek Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki okuluna ve antrenmanına giden Çataldaş şimdi çok mutlu. 25-27 Şubat tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenen 120 sporcu 21 şehir 35 spor kulübünün yarıştığı İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'na katılan Makbule, tek bayanlarda ikinci çift bayanlarda kategorisinde cifti Tellinur Ataş ile şampiyon oldu. Kulaklık sayesinde az da olsa duyabilen Makbule duygularını şöyle ifade etti: "Ailemle Ereğli'ye taşındık. Her gün gidip-gelmesi zor oldu ama yılmadım ve başardım. Şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğim." TOLGA YANIK