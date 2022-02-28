İkinci cemre düştü mü? 3. cemre ne zaman, hangi gün düşecek? İşte 2022 cemre düşme tarihleri

Cemrelerin düşeceği tarih son günlerin en çok araştırılan konularından birisi oldu. Bahar aylarına artık sayılı günler kala havaların ısınacağı tarih merak ediliyor. Peki, İkinci cemre düştü mü? 3. cemre ne zaman, hangi gün düşecek? İşte merak edilen detaylar...
2. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Cemrenin ilki havaya düştü. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.