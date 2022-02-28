Hırsızlar güzellik merkezini parçaladı

Olay, geçen çarşamba günü sabah saatlerinde İçerenköy Mahallesi'ndeki zincir güzellik merkezlerinin bir şubesinde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirsiz kişiler, bodrum kattan 3 katlı merkeze girdi.
Şüpheliler, cilt bakım cihazları, lazer cihazı, bilgisayarlar, koltuklar ve söktükleri kamera sistemini çaldı. Şüpheliler; spot ışıkları, klima gibi götüremedikleri birçok malzemeye zarar verip, kaçtı.
'YAKLAŞIK 1,5 MİLYONLUK ZARARIM VAR'
Hırsızlık olayının şüpheli olduğunu söyleyen güzellik merkezi zincirinin sahibi Sevim Alan, "Ataşehir'de 3 katlı bir iş yerim vardı. Aktif bir işyeriydi. Orada böyle büyük bir soygun oldu. Çok ciddi zararımız var, cihazlarımız ve birçok şeyimiz vardı. Kurulu bir düzendi. Hırsızlık olayı o kadar da şüpheli bir olay. Çünkü götürebildiklerini götürüp, götüremedikleri her şeye zarar vermişler. Yaklaşık 1 buçuk milyonluk gibi bir zararımız var" dedi.