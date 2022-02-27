Yasemin Özyalçın CHP'nin başörtüsü zulmüne karşı Başkan Erdoğan'ın dik duruşunu anlattı





"AZ DAHA SABREDİN"

Erdoğan Safranbolu Belediyesi'ndeydi. İçeri girmeden hemen önce Erdoğan'a küçük şeffaf bir kutuda gül vermek istedim. Kutunun içinde "Üniversite sorunumuzu çözün" yazılı bir de not vardı. Gülü Erdoğan'ın koruması aldı. Erdoğan çıkarken bana yaklaştı. "Burada ne bekliyorsunuz? Benden bir isteğiniz mi var?" diye sordu. Ben sessizce "Efendim güle iyi bakın" dedim. Dileğimi haykıramamıştım. Çünkü başörtüsü vardı ve bir sürü kamera çekiyordu. Hâlâ siyasi yasağı olan bir lider için başörtülü bir genç kızla konuşmak "tehdit" olarak algılanabilirdi. Erdoğan ısrar etti. "Söyleyin" dedi. "Malum mesele" dedim. Erdoğan elinin tersiyle ağzını hafifçe kapattı, bana şöyle fısıldadı: "Şu anda bile darbe tehlikesi var. Ama gece uykularıma keder veriyorsunuz... Az daha sabredin" dedi.