Miraç Kandili imsak ve iftar zamanı hangi saatte? Miraç Kandili orucu ne zaman açılacak? 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir namaz saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Miraç Kandili'nde oruç tutan vatandaşlar kendi illerinde orucun saat kaçta açılacağını şimdiden öğrenmek istiyor ve gündemde yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte tüm bilgiler...
MİRAÇ KANDİLİ İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Türkiye'nin doğusu ile batısı arasındaki 76 dakikalık zaman farkından ötürü akşam ezanı saati şehirden şehre farklılık göstermektedir. Güneşin doğudan doğup batıdan batması nedeniyle ilk olarak Doğu Anadolu'daki vilayetler orucunu açmaktadır.
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MİRAÇ KANDİLİNDE NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?
Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Dolayısıyla hem 27 Şubat'ta hem de 28 Şubat'ta oruç tutmak isteyenler ibadetini bu iki gün boyunca yerine getirebilir.
Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.