Kandil günü geldi çattı ve Müslüman alemi Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler hakkında araştırmalara başladı. Mübarek üç aylarda bol bol ibadet eden vatandaşlar fazileti, önemi büyük olan bu özel günde de dualar okumak, tövbeler etmek için ellerini semaya yükseltecek. Peki Miraç Kandili'nde hangi dualar, sureler okunur? Miraç Kandili duası nedir? İslam alemi için önemi çok büyük olan bu özel günde yapılması gerekenleri haberimizde derledik.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."
Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur.
Namazlardan sonra otuz üçer kere "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu ekber" diyerek Allah'ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, "Kim, her namazdan sonra otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;
(Allah'tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir." (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24).