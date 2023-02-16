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    • Haberler
    • 16.02.2023 16:50
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    • 16.02.2023 16:50
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    Miraç Kandili duası! Miraç Kandili’nde hangi dualar, sureler okunur? Miraç Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler!

    Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler! Miraç Kandili duası! Miraç Kandili'nde hangi dualar, sureler okunur? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2023 Diyanet dini günler takvimi oldukça merak ediliyor ve bu önemli günlerde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek istyeen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırıyor. Tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Miraç Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler!

    Kandil günü geldi çattı ve Müslüman alemi Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler hakkında araştırmalara başladı. Mübarek üç aylarda bol bol ibadet eden vatandaşlar fazileti, önemi büyük olan bu özel günde de dualar okumak, tövbeler etmek için ellerini semaya yükseltecek. Peki Miraç Kandili'nde hangi dualar, sureler okunur? Miraç Kandili duası nedir? İslam alemi için önemi çok büyük olan bu özel günde yapılması gerekenleri haberimizde derledik.

    MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

    "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

    Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur.

    Namazlardan sonra otuz üçer kere "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu ekber" diyerek Allah'ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, "Kim, her namazdan sonra otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;

    (Allah'tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir." (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24).

        MİRAÇ KANDİLİ ZİKİRLERİ NELER?

        10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"

        10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"

        10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.

        MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

        "Allah'ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum." (Tirmizi, Daavat, 23)

        "Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet." (İbn Mace, Dua, 5)

        "Allah'ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle." (İbn Mace, 57)

        "Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum." (Müslim, Dua, 72)

        "Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl." (Tirmizi, Daavat, 124)

        "Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım." (Nesai, İstiaze, 14)

        "Allah'ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla." (Buhari, Daavat, 60)

        "Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah'ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım." (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

        "Allah'ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum." (Tirmizi, Daavat, 73)
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        Haberler Haberler Miraç Kandili duası! Miraç Kandili’nde hangi dualar, sureler okunur? Miraç Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler!
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