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    Adana'da eşine şiddet uygulayan gözü dönmüş adam oğluna da acımadı

    Adana’da Deniz D. ile Ö.F.D., 2015’te evlendi. Kısa süre sonra Ö.F.D., eşini dövmeye başladı. Boşanma davası açan eşini yine darp eden canavar adam, oğlunun yaşadığı evin elektrik ve doğalgazını kesti.

    Şiddetin babası!

    Sık sık kavga eden çift ailelerin de araya girmesiyle tekrar barıştı. İlişki bir düzene girdi ve çiftin 2017'de bir erkek çocuğu dünyaya geldi. 2018'de Ö.F.D. işten eve geldiği bir gün tartıştığı Deniz D.'ye şiddet uyguladı. Genç kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu polise haber verdi. Şikayetçi olan Deniz. D., ardından boşanma davası açtı. Ailelerin tekrardan araya girmesiyle Deniz D. boşanmaktan vazgeçip davayı geri çekti. Geçen ağustos ayında çiftin arasında 'Yayla evine gitme' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ö.F.D. evin balkon camına yumruk atıp, ardından eşini darp etti. Deniz D.'nin şikayeti üzerine Ö.F.D. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Ö.F.D. uzaklaştırma kararı sona ermesine karşın o günden sonra evine dönmedi. Bunun üzerine Deniz D., geçen ay boşanma davası açtı. Bu durumdan haberi olan Ö.F.D., evin elektrik, su ve doğalgazını kestirdi.



    OSCAR'LIK OPERASYON
    Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kargoya verdiği kolide uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Ekipler dün, Sarıçam ilçesindeki kargo dağıtım merkezinde narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği kolide, kavurmaların içine gizlenmiş 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Oscar yine başarılı bir operasyonun kahramanı oldu.



    ŞÜPHE CİNAYETİ
    İzmir'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen alzheimer hastası 59 yaşındaki Vedat Emekdar, 35 yıllık eşi Vasfiye Emekdar'ı aldatma şüphesiyle bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Vedat Emekdar hastaneye kaldırıldı. Emekdar'ın yazdığı intihar mektubunda karısının kendisini aldattığını yazdı.

    ŞOK SAVUNMA
    İstanbul Sancaktepe'de 12 Şubat günü yaşanan korkunç cinayette Cihan Arda, pusu kurduğu amcasının eşi Arife Arda'yı kurşun yağdırarak öldürdü. Gözaltına alınan şüphelinin savunması şok etti. Şüpheli Arda, 'Yengem ailemdeki herkese büyü yaptı. Metafizik uzmanına gittiğimde üzerimde büyü olduğunu söyledi. Yengemin bedduasıyla annem kanser oldu. Ben öldürmeseydim o hepimizi öldürecekti' dedi.



        CANINI YAKTI!
        Cerrahpaşa'da Selim Duman, eşi Çiğdem'in canını acıttığı gerekçesiyle Dr. D'yi yaraladı. Öfkeli koca gözaltına alındı.



        CİNAYETİN PARMAK İZİ
        Kırıkkale'de üniversiteli Elif Sinan, kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. BIçakta parmak izi bulunan sevgilisi Tuğrul Akan'a müebbet hapis istendi.



        5 KEZ KALBİ DURDU
        Kastamonu'da kalp krizi geçiren 11. sınıf öğrencisi Şevval Bilir, hastaneye kaldırıldı. Müdahale sırasında tam 5 kez kalbi duran genç kız kurtarılamadı.



            28 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 28 milyon 465 bin devretti. 5 bilenler 279 bin 113'er, 4 bilenler 2 bin 749'ar, 3 bilenler 163'er, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.

            61 BİN YENİ VAKA
            Türkiye'de dün 421 bin 855 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 61 bin 764 kişiye tanı konuldu. 221 kişi hayatını kaybetti. 85 bin 552 kişi ise iyileşti.

            HIRSIZA GELİN
            Yargıtay'dan emsal karar: Kaynanasının çantasından para aşıran gelin ağır kusurlu. Tazminatsız boşanır.

            ODTÜ'LÜ ZEHİRCİ
            Ankara'da ODTÜ öğretim görevlisi Tanju Aksoy, balkonda Hint keneviri yetiştirdi. Uyuşturucudan 8.5 yıl hapis yedi.

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            Haberler Yaşam Adana'da eşine şiddet uygulayan gözü dönmüş adam oğluna da acımadı
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