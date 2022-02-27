Adana'da eşine şiddet uygulayan gözü dönmüş adam oğluna da acımadı

Sık sık kavga eden çift ailelerin de araya girmesiyle tekrar barıştı. İlişki bir düzene girdi ve çiftin 2017'de bir erkek çocuğu dünyaya geldi. 2018'de Ö.F.D. işten eve geldiği bir gün tartıştığı Deniz D.'ye şiddet uyguladı. Genç kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu polise haber verdi. Şikayetçi olan Deniz. D., ardından boşanma davası açtı. Ailelerin tekrardan araya girmesiyle Deniz D. boşanmaktan vazgeçip davayı geri çekti. Geçen ağustos ayında çiftin arasında 'Yayla evine gitme' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ö.F.D. evin balkon camına yumruk atıp, ardından eşini darp etti. Deniz D.'nin şikayeti üzerine Ö.F.D. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Ö.F.D. uzaklaştırma kararı sona ermesine karşın o günden sonra evine dönmedi. Bunun üzerine Deniz D., geçen ay boşanma davası açtı. Bu durumdan haberi olan Ö.F.D., evin elektrik, su ve doğalgazını kestirdi.
OSCAR'LIK OPERASYON
Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kargoya verdiği kolide uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Ekipler dün, Sarıçam ilçesindeki kargo dağıtım merkezinde narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği kolide, kavurmaların içine gizlenmiş 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Oscar yine başarılı bir operasyonun kahramanı oldu.
ŞÜPHE CİNAYETİ
İzmir'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen alzheimer hastası 59 yaşındaki Vedat Emekdar, 35 yıllık eşi Vasfiye Emekdar'ı aldatma şüphesiyle bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Vedat Emekdar hastaneye kaldırıldı. Emekdar'ın yazdığı intihar mektubunda karısının kendisini aldattığını yazdı.
ŞOK SAVUNMA
İstanbul Sancaktepe'de 12 Şubat günü yaşanan korkunç cinayette Cihan Arda, pusu kurduğu amcasının eşi Arife Arda'yı kurşun yağdırarak öldürdü. Gözaltına alınan şüphelinin savunması şok etti. Şüpheli Arda, 'Yengem ailemdeki herkese büyü yaptı. Metafizik uzmanına gittiğimde üzerimde büyü olduğunu söyledi. Yengemin bedduasıyla annem kanser oldu. Ben öldürmeseydim o hepimizi öldürecekti' dedi.