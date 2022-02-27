Adana'da eşine şiddet uygulayan gözü dönmüş adam oğluna da acımadı

Sık sık kavga eden çift ailelerin de araya girmesiyle tekrar barıştı. İlişki bir düzene girdi ve çiftin 2017'de bir erkek çocuğu dünyaya geldi. 2018'de Ö.F.D. işten eve geldiği bir gün tartıştığı Deniz D.'ye şiddet uyguladı. Genç kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu polise haber verdi. Şikayetçi olan Deniz. D., ardından boşanma davası açtı. Ailelerin tekrardan araya girmesiyle Deniz D. boşanmaktan vazgeçip davayı geri çekti. Geçen ağustos ayında çiftin arasında 'Yayla evine gitme' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ö.F.D. evin balkon camına yumruk atıp, ardından eşini darp etti. Deniz D.'nin şikayeti üzerine Ö.F.D. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Ö.F.D. uzaklaştırma kararı sona ermesine karşın o günden sonra evine dönmedi. Bunun üzerine Deniz D., geçen ay boşanma davası açtı. Bu durumdan haberi olan Ö.F.D., evin elektrik, su ve doğalgazını kestirdi.