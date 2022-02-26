Antalya’daki fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı

Manavgat ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi savcılıkça alınan ifadelerin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, cinsel saldırı ve insan ticareti" suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kadın, 17 kişi tutuklandı. Üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.