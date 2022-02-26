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    • Yaşam
    • 26.02.2022 14:59
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    • 26.02.2022 14:59
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    2. ve 3. cemre ne zaman düşüyor? Cemreler ne zaman ve nereye düşecek? İşte tarihler

    Mart ayı için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda son günlerde havaların ısınacağı tarih merak edilir oldu. Milyonlarca vatandaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika gelişmelerini takip ediyor. Öte yandan cemrelerin düşeceği tarih de merak edildi. Peki, 2. ve 3. cemre ne zaman düşüyor? Cemreler ne zaman ve nereye düşecek? İşte tarihler

    2. ve 3. cemre ne zaman düşüyor?

    Bahar aylarına artık sayılı günler kala havaların ısınacağı tarih merak ediliyor. Sıcak havaların geleceği tarihi merak edenler yapılan açıklamaları büyük bir önemle takip etmeye başladı. Peki, 2. ve 3. cemre ne zaman düşüyor? Cemreler ne zaman ve nereye düşecek? İşte detaylar...

    2. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

    Cemrenin ilki havaya düştü. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

    YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.

    CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

    Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
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    Haberler Yaşam 2. ve 3. cemre ne zaman düşüyor? Cemreler ne zaman ve nereye düşecek? İşte tarihler
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