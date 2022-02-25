Yarın Miraç Kandili mi? Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek, yapılacak ibadetler neler? 2022 Diyanet takvimi

Gün içerisinde yoğun bir şekilde Miraç Kandili ne zaman 2022 sorusunun yanıtı araştırılıyor. İslamiyet'te büyük öneme sahip olan mübarek üç aylar devam ediyor ve yılın ikinci kandili için geri sayım başladı. Bol bol ibadet edeceki dua ve tövbeler için ellerin semaya yükseleceği Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek. 2022 Diyanet dini günler takvimine göre kısa bir süre kaldı ve Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu öğrenmek isteyenler haberimizden tüm detaylara ulaşabilir.
2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
3 Şubat: Regaib Kandili
27 Şubat: Miraç Kandili
17 Mart: Berat Kandili
2 Nisan: Ramazan başlangıcı
27 Nisan: Kadir Gecesi
1 Mayıs: Arefe
2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
8 Temmuz: Arefe
9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
8 Ağustos: Aşure Günü
7 Ekim: Mevlid Kandili