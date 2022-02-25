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    • Yaşam
    • 25.02.2022 10:00
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    • 25.02.2022 10:05
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    Isparta'da yalnız yaşayan 20 yaşındaki Merve Başkal evinde ölü bulundu! 3-4 gün önce...

    Isparta'da, yalnız yaşadığı belirtilen Merve Başkal (20), evinde ölü bulundu. 3-4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Başkal'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

    DHA
    20 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu! 3-4 gün...

    Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi.

    Bina sakinleri, dairedeki kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    Apartmana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dairenin kapısı uzun süre açılmayınca ekipler, pencereden eve girdi.

        Ekipler, içeride hareketsiz yatan Merve Başkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Başkal'ın 3-4 gün önce öldüğü tespit edildi.
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            Haberler Yaşam Isparta'da yalnız yaşayan 20 yaşındaki Merve Başkal evinde ölü bulundu! 3-4 gün önce...
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