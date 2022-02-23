Tuzla'da kurbanlık tosun, 7 aydır sahibinden kaçıyor! Ormanda yaşıyor...

İstanbul Tuzla'da Eyüp Akça'nın geçen yıl Kurban Bayramı'nda keseceği tosun ormana kaçtı. Yaklaşık 7 aydır iz süren Akça, zaman zaman ortaya çıkan tosunu bir türlü yakalayamadı.
Hayvanla 10 gün önce karşı karşıya geldiklerini söyleyen Akça, "Karşımda ceylan gibi sıçradı yine kaçtı. Öyle bir besilenmiş ki, boncuk gibi olmuş. Eğer yakalayabilirsek önümüzdeki Kurban Bayramı'na yetiştirmek istiyoruz" dedi.
KORAY TAŞDEMİR
Hayvanla 10 gün önce karşı karşıya geldiklerini söyleyen Akça, "Karşımda ceylan gibi sıçradı yine kaçtı. Öyle bir besilenmiş ki, boncuk gibi olmuş. Eğer yakalayabilirsek önümüzdeki Kurban Bayramı'na yetiştirmek istiyoruz" dedi.
KORAY TAŞDEMİR