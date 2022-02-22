Şaban ayı Mart'ın kaçında başlayacak? Şaban ayı başlangıç tarihi 2022! Şaban ayı başladı mı, ne zaman?

Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu.

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını verirler.

ŞABAN AYINDA ORUCUN FAZİLETİ NEDİR?

Şaban ayında oruç tutmak oldukça sevap ve müstehap oruçlar arasında yer alıyor. Şaban ayı Recep ayından sonra ve Ramazan'dan bir önceki aydır. Mübarek Ramazan ayının habercisi olarak biliniyor. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyor; "Şaban benim ayımdır." Ayrıca "Şaban günahları temizleyendir" buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu'l-Hafa,2 / 9.) Recep ve Şaban ayının orucu nafile oruçtur. Yani tutulursa sevabı çok ancak tutulmazsa herhangi bir günahı yoktur. Fakat hadisler ışığında Şaban ayında oruç tutmanın fazileti ve ecri büyüktür. Şaban ayı orucunun faziletini açıklayan hadislerde Peygamberimiz (s.a.v) Şaban ayında oruç tutmayı öğütlemiştir.