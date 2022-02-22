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    • Yaşam
    • 24.02.2022 11:14
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    • 24.02.2022 11:14
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    Şaban ayı Mart'ın kaçında başlayacak? Şaban ayı başlangıç tarihi 2022! Şaban ayı başladı mı, ne zaman?

    Üç ayların başlaması ile birlikte mübarek ayların ikincisi olan Şaban ayı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Şubat ayında olduğumuz şu günlerde Recep ayını idrak ediyoruz. Sırada ise Şaban ayı var. Şaban ayını bekleyenler Şaban ayı ne zaman 2022? Şaban ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Şaban ayı oruç ne zaman tutulur? Şaban ayı dua ve zikirleri nelerdir? sorularına yanıt arıyor. Şaban ayı ve Berat kandili Mart ayında idrak edilecek. İşte detaylar...

    Şaban ayı başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Üç ayların içerisinde olduğumuz şu günlerde Şaban ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 2 Şubat 2022 tarihinde başlamıştı. Peki Şaban ayı ne zaman 2022? Şaban ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Şaban ayı oruç ne zaman tutulur? Şaban ayı dua ve zikirleri nelerdir? İşte Şaban ayının önemi ve faziletleri...

    ŞABAN AYI NE ZAMAN 2022?

    Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç aylar 2 Şubat günü 2022 tarihinde başladı. Üç ayların başlangıcı ile Receb ayını idrak etmeye başladık. Ardından ise Şaban ayı geliyor. Şaban ayı da 4 Mart 2022'de başlayacak. Son olarak da 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde bitmesiyle birlikte üç aylar sona ermiş olacak.

    BERAT KANDİLİ HANGİ TARİHTE?

    Berat Kandili de Şaban ayının içerisinde yer alıyor. Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

    ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

    Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

    "Şaban benim ayımdır."

    "Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.

    Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu.

    Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

    Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

    "Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

    Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

    "Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını verirler.

    ŞABAN AYINDA ORUCUN FAZİLETİ NEDİR?

    Şaban ayında oruç tutmak oldukça sevap ve müstehap oruçlar arasında yer alıyor. Şaban ayı Recep ayından sonra ve Ramazan'dan bir önceki aydır. Mübarek Ramazan ayının habercisi olarak biliniyor. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyor; "Şaban benim ayımdır." Ayrıca "Şaban günahları temizleyendir" buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu'l-Hafa,2 / 9.) Recep ve Şaban ayının orucu nafile oruçtur. Yani tutulursa sevabı çok ancak tutulmazsa herhangi bir günahı yoktur. Fakat hadisler ışığında Şaban ayında oruç tutmanın fazileti ve ecri büyüktür. Şaban ayı orucunun faziletini açıklayan hadislerde Peygamberimiz (s.a.v) Şaban ayında oruç tutmayı öğütlemiştir.

        ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

        Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

        Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.


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        Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh.


        Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

        Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.


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        Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh.


        Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

        Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.


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        Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh,

        ŞABAN AYINDA EDİLMESİ GEREKEN DUALAR

        Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.

        Allahım, şayet ismimi Saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi Şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, "Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz O'nun katındadır."

        ŞABAN AYINDA KILINMASI GEREKEN NAMAZLAR:

        Her kim Şabanın ilk gecesinde, birinci rekatlarında; Bir fatiha 5 ihlas okumak suretiyle (yani ikinci rekatta dilediğini oku fatihadan sonra), on iki rekat kılarsa (2 rekatta bir selam ile) Allahu Teala ona on ikibin şehid sevabı verir. Kendisine oniki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.
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        Haberler Yaşam Şaban ayı Mart'ın kaçında başlayacak? Şaban ayı başlangıç tarihi 2022! Şaban ayı başladı mı, ne zaman?
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