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    • Yaşam
    • 22.02.2022 09:21
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    • 22.02.2022 09:32
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    İstanbul'da müsilaj bitti mi? Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen müsilaj Maltepe'de yeniden görüldü

    Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj tam bitti derken yeniden hortladı. İstanbul'da Marmara Denizi kıyısında olan Maltepe'nin açıklarında müsilaj yeniden görüldü. Müsilaj tabakası havadan görüntülendi.

    İHA
    İstanbul’da korkutan görüntü! Yeniden...

    Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen musilaj İstanbul'da yeniden kendini gösterdi.

    Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

    Geçen yıl yoğun bir şekilde Marmara Denizinin kaplayan Müsilaj bu yıl Çanakkale Boğazı'ndan sonra İstanbul'da yeniden ortaya çıktı.

        Balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj bu yıl İstanbul Maltepe açıklarında görüntülendi.

        Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasını nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi.

        Maltepe'de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı.
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            Haberler Yaşam İstanbul'da müsilaj bitti mi? Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen müsilaj Maltepe'de yeniden görüldü
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