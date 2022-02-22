Bir annenin acı feryadı! Paramedik oğlu yüzde 98 engelli kaldı: Meslektaşları oğlum için hiçbir şey yapmadı

Konya 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığında 7 yıldır paramedik olarak görev yapan Ali Fuad Tömek, 3 yıl önce hayatını hemşire Gökten Tömek ile birleştirdi. 4 Kasım 2020 gecesi evinde istirahatteyken aniden fenalaşan Tömek, 'başım dönüyor' diyerek eşinden yardım istedi.
Eve gelen meslektaşları tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tömek'in beyninde pıhtı attığı tespit edildi. Ancak buna rağmen 14 saat boyunca hiçbir müdahalede bulunulmadığı ileri sürülen Tömek, ailenin girişimleri üzerine yine kentte bulunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
17 saat sonra tıbbı müdahalede bulunan Ali Fuad Tömek'in boynundan aşağısı felç kaldı. 15 aydır yatağa bağımlı olan genç sağlıkçıya yüzde 98 engelli raporu verildi.