Bir annenin acı feryadı! Paramedik oğlu yüzde 98 engelli kaldı: Meslektaşları oğlum için hiçbir şey yapmadı

İlgili kurum soruşturma izni vermiyor. Ama askıda da tutuyorlar. Çünkü dosya kapsamındaki delillerimizle aslında iddianame hazırlanmasına yeterli şüphe oluşmuştur. Soruşturma izni vermeme gibi bir durum söz konusu olamaz.



Maalesef bir kollama, kayırma sürecini yönetiyorlar. Pandemi döneminde fedakarca görev yapmış bir sağlık personeline karşı gerekli adaletin sağlanamaması bizi ayrıca üzmektedir" ifadelerini kullandı.