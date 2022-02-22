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    • Yaşam
    • 22.02.2022 10:24
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    • 22.02.2022 11:00
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    Dünyada en çok trafik olan şehirler! İstanbul trafik yoğunluğu ile dünyada beşinci sırada

    Her gün yüzbinlerce aracın ve milyonlarca vatandaşın saatlerini tükettiği İstanbul, trafiğiyle tüm dünyada meşhur. Peki İstanbul'un trafiği dünyada kaçıncı sırada? 57 ülkede 416 şehirde yapılan araştırmaya göre trafik yoğunluğuna göre İstanbul Avrupa'da ikinci dünyada ise beşinci sırada. İşte dünyada en çok trafik yoğunluğuna sahip olan şehirler...

    DHA
    Trafiğin en yoğun olduğu şehirler

    Bir navigasyon şirketinin Trafik Endeksi verilerinden elde edilen bilgilere göre dünyada birçok şehrin trafik yoğunluğu haritası belirlendi.

    Dünyada trafik yoğunluğu en yüksek şehir Rusya'nın başkenti Moskova oldu.

    Hindistan'dan Mumbai ikinci en yüksek yoğunluğa sahip olurken,

    Bogata (Kolombiya),

    Manila (Filipinler),

    İstanbul (Türkiye) sırasıyla yoğunluğu en fazla olan şehirler oldu.

    Avrupa'daki yoğunluk sıralamasında ise Moskova yine zirvede yer alırken,

            Odessa beşinci sırada yer aldı.

            CUMA 18.00'E DİKKAT
            Araştırmada paylaşılan veriler, A noktasından B noktasına trafik olmayan şartlarda gidilen sürenin yoğun trafikte ortalama ne kadar süre arttığını gösteriyor. İstanbul'da normal şartlarda 30 dakikada kat edilen bir mesafe trafik olduğu zaman yüzde 51 oranında artıyor ve 45 dakikanın üzerine çıkıyor. İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saat ise Cuma 18.00 olarak kayıtlara geçti.

            EN ÇOK KAZA HABERLERİ YANSIDI
            Medyanın trafiği konuşma oranları da belli oldu. Trafik başlığı altında son bir yıl içerisinde gazete, dergi ve haber sitelerine 2 milyon 594 bin haber yansıdı. Trafik haberleri içerisinde en çok kazalarla alakalı haberler yansıma bulurken trafik yoğunluğu başlığı altında çıkan haberler toplam haberlerin yüzde 18'ine tekabül etti.
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            Haberler Yaşam Dünyada en çok trafik olan şehirler! İstanbul trafik yoğunluğu ile dünyada beşinci sırada
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