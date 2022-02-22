Dünyada en çok trafik olan şehirler! İstanbul trafik yoğunluğu ile dünyada beşinci sırada

Odessa beşinci sırada yer aldı.

CUMA 18.00'E DİKKAT

Araştırmada paylaşılan veriler, A noktasından B noktasına trafik olmayan şartlarda gidilen sürenin yoğun trafikte ortalama ne kadar süre arttığını gösteriyor. İstanbul'da normal şartlarda 30 dakikada kat edilen bir mesafe trafik olduğu zaman yüzde 51 oranında artıyor ve 45 dakikanın üzerine çıkıyor. İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saat ise Cuma 18.00 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK KAZA HABERLERİ YANSIDI

Medyanın trafiği konuşma oranları da belli oldu. Trafik başlığı altında son bir yıl içerisinde gazete, dergi ve haber sitelerine 2 milyon 594 bin haber yansıdı. Trafik haberleri içerisinde en çok kazalarla alakalı haberler yansıma bulurken trafik yoğunluğu başlığı altında çıkan haberler toplam haberlerin yüzde 18'ine tekabül etti.