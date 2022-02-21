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    Vatan için kolunu ve bacağını kaybeden Uzman Çavuş İbrahim Yüzer eşinin elini ilk kez protez elle tuttu

    Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, vatan için bedenini siper etti. Kolunu ve bacağını kaybetti. Bu sırada hayatının aşkı Funda’yla evlendi. Protez kolla, eşinin elini ilk kez tutabildi...

    Helal olsun

    Her satırı aşk dolu olan haber Ankara'dan geldi. Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, nisan ayında Pençe Şimşek harekatı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kol ile bacağını kaybetti. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada 2 yıldır nişanlı olduğu Funda Yüzer ile evlendi. İkilinin aşkı, yüreklere işledi. 15'e yakın ameliyat geçiren Yüzer'e en büyük desteği, eşi Funda verdi. 2 ay önce takılan protez bacaklarıyla ilk adımlarını atan gaziden güzel haber geldi.



    BU DUYGUNUN TARİFİ YOK
    Geçtiğimiz günlerde de biyonik kol takılan Yüzer, eşinin elini tıpkı eski günlerde olduğu gibi tutabildi. "İlk kez eşimin elini tutup, gezdiğim zamanki duygunun tarifi yok. Eşim sayesinde inandım ve umudumu hiçbir zaman yitirmedim. Kolum ve bacağım gitti ama eşim daima yanımdaydı ve bu zamana kadar eksikliklerimi hep o tamamladı" dedi. Funda Yüzer ise şunları söyledi: İbrahim'in elini tuttuğum zaman bunun ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Bu zorlu sürece her şeyin değdiğini anladım.

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    Haberler Yaşam Vatan için kolunu ve bacağını kaybeden Uzman Çavuş İbrahim Yüzer eşinin elini ilk kez protez elle tuttu
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