Vatan için kolunu ve bacağını kaybeden Uzman Çavuş İbrahim Yüzer eşinin elini ilk kez protez elle tuttu





BU DUYGUNUN TARİFİ YOK

Geçtiğimiz günlerde de biyonik kol takılan Yüzer, eşinin elini tıpkı eski günlerde olduğu gibi tutabildi. "İlk kez eşimin elini tutup, gezdiğim zamanki duygunun tarifi yok. Eşim sayesinde inandım ve umudumu hiçbir zaman yitirmedim. Kolum ve bacağım gitti ama eşim daima yanımdaydı ve bu zamana kadar eksikliklerimi hep o tamamladı" dedi. Funda Yüzer ise şunları söyledi: İbrahim'in elini tuttuğum zaman bunun ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Bu zorlu sürece her şeyin değdiğini anladım.

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