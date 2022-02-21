Türkiye’nin iyileşmesi için seferber olduğu Tamer bebekten güzel haber

Hayat hikayesiyle hafızalara kazınan Tamer Al Jadou, 2 yıl önce Bursa'da dünyaya geldi. 8 aylıkken karaciğer yetmezliği hastası olduğu belirlendi. İyileşmesinin tek yolu, karaciğer nakliydi. Ancak babası obez, annesinin de kan grubu uyumsuz çıktığı için nakil gerçekleşmedi. Son umut ise Suriye'deydi. Çünkü Halep'te yaşayan üvey anne Hmameh Elhalef'in dokusu, küçük çocukla eşleşti. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ekip sınırı geçti. Halep'ten Hmameh Elhalef ve 6 çocuğunu önce Gaziantep'e ardından Bursa'ya gönderdi. 28 Nisan'da yapılan ameliyatla üvey anneden alınan karaciğer Tamer'e nakledildi. İki yılda sağlığına kavuşan küçük çocuğun parkta koşup oynadığı anlar tüm Türkiye'yi sevindirdi.