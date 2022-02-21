Kozlu sahilindeki çöp yığınları havadan görüntülendi!





Dron ile havadan görüntülenen sahilde gezen Vedat Karaarslan, vahşi depolama alanından kalan atıkların yanı sıra insanların da çevreyi temiz tutmadığını öne sürdü. Emekli olduğu için sıklıkla sahile gezmeye geldiğini söyleyen Karaarslan, "Bu sahilin 10 senelik geçmişi var. İnsanımız da temiz değil. Buraya çoluk çocuk eğlenmeye geliyorlar sahile kalan artıklarını olduğu gibi sahile bırakıyorlar. Sonraki gelişinde yaşananlara tepki gösteriyor. Karadeniz sakin bir deniz değil. 65 yaşındayım. Şu anki mevcut dalganın iki katı dalgalar vuruyor. Böyle bir ortam içerisinde sahili görüyorsunuz. Şu pislik geçen ki dalgaların getirdiği. Medeni insanlarız diyoruz ama pislik içimize işlemiş. Bunu yapıyoruz. Adamlar temizliyor sanki o temizlik yokmuş gibi burayı kirletiyorlar. Ben emekliyim buraya balık tutmaya gelirim. Elimden geldiğince temizlemeye çalışırım" diye konuştu.