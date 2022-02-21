Gece yemek vermeyen eşini sırtından bıçakladı

Olay, 19 Şubat'ta, 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan Mikail Bekirke, saat 03.00 sıralarında uyanıp, eşi Güneş Bekirke'den yemek hazırlamasını istedi.
"BU SAATTE YEMEK Mİ OLUR?"
Güneş Bekirke, "Bu saatte yemek mi olur, çocuklar uyuyor, rahatsız etmeyelim" dedi.
EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI
Çıkan tartışmada Mikail Bekirke, eşini sırtından bıçakladı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Güneş Bekirke, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.