Konya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği 41 kişinin yaralandı kazada çarpıcı detay





EDİRNE AVM

Test zorunluluğu kalktı. Bulgar turistler alışveriş için soluğu Edirne'de aldı! Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı kentte otoparklar doldu taştı.

Bulgaristan hükümeti, ülkeye dönüşte uyguladığı PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. Bulgar turistler, hafta sonu soluğu Edirne'de aldı. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar her ihtiyacını Türkiye'den karşıladı. Hatta ekmek ve suyunu bile Edirne'den aldı! Alışveriş için Bulgaristan'dan gelen Yusuf Mümin, "Her hafta geliyoruz. Bagajlarımızı doldurup döneceğiz" ifadesini kullandı. Yoğunluktan dolayı memnun olduklarını söyleyen Edirne esnaflarından Şenol Tuna, "İşlerimiz açıldı. Satışlarımız arttı. Ciğer yiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Bu da bize cansuyu oluyor" açıklaması yaptı.