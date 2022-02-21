Konya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği 41 kişinin yaralandı kazada çarpıcı detay

Konya'da tur otobüsü, önceki gün yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Şarampole devrildi. 6 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Kazada ölen Yasemin Özkan (38) ile Nazan Uysal (24), dün İzmir'de toprağa verildi. Eşi Yasemin Özkan'ı yitiren Erman Özkan'ın (39), birlikte uzun süredir Kapadokya gezisi için plan yaptığı, 1 gece kaldıktan sonra dönecekleri belirlendi. Aynı kazada hayatını kaybeden Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal'ın ise evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
KEZZAP DEHŞETİ
M.A.'nın yüzüne iki yıldır kavgalı olduğu arkadaşı tarafından kezzap atıldığı iddia edildi. Acılar içinde kalan talihsiz adam, iki gözünü de kaybetti.
Ordu'dan inşaatta çalışmak üzere bir ay önce İstanbul Eyüpsultan'a gelen 22 yaşındaki M.A., iki yıl önce arkadaşı M.Ç.'nin eşi H.Ç. ile tanıştı. Şizofren hastası M.Ç, bu yüzden arkadaşına husumet besledi. Geçen hafta elindeki asiti markete doğru giden M.A.'nın yüzüne döktüğü iddia edildi. Genç adam acılar içerisinde bağırarak çevreden yardım isterken saldırgan M.A. ise kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan genç adam, gözlerine sıçrayan asitin etkisiyle kör oldu. Gözaltına alınan M.Ç. tutuklandı.
Atakan IRMAK
CANAVAR EVLAT!
Erzurum'da Mustafa Ağdaş (22), geçen cuma akşamı evde tartıştığı annesi Esragül Aciçimen'e (39) av tüfeğiyle ateş açtı. Kardeşi Yahya Ağdaş (14) ise annesini korumak için önüne geçti. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Yahya Ağdaş, kurtarılamadı. Bir süre önce eşinden ayrılan anne Esragül Aciçimen'in ise hayati tehlikesi sürüyor. Katil evlat, teslim oldu.
Furkan NEHRİ