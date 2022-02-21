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    Konya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği 41 kişinin yaralandı kazada çarpıcı detay

    6 kişinin hayatını kaybettiği kazada turun olumsuz hava şartları nedeniyle 1 ay içinde 3 kez ertelendiği belirlendi. İşte sizler için derlediğimiz 21 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    3 kez ertelenmiş

    Konya'da tur otobüsü, önceki gün yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Şarampole devrildi. 6 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Kazada ölen Yasemin Özkan (38) ile Nazan Uysal (24), dün İzmir'de toprağa verildi. Eşi Yasemin Özkan'ı yitiren Erman Özkan'ın (39), birlikte uzun süredir Kapadokya gezisi için plan yaptığı, 1 gece kaldıktan sonra dönecekleri belirlendi. Aynı kazada hayatını kaybeden Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal'ın ise evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı.



    KEZZAP DEHŞETİ
    M.A.'nın yüzüne iki yıldır kavgalı olduğu arkadaşı tarafından kezzap atıldığı iddia edildi. Acılar içinde kalan talihsiz adam, iki gözünü de kaybetti.
    Ordu'dan inşaatta çalışmak üzere bir ay önce İstanbul Eyüpsultan'a gelen 22 yaşındaki M.A., iki yıl önce arkadaşı M.Ç.'nin eşi H.Ç. ile tanıştı. Şizofren hastası M.Ç, bu yüzden arkadaşına husumet besledi. Geçen hafta elindeki asiti markete doğru giden M.A.'nın yüzüne döktüğü iddia edildi. Genç adam acılar içerisinde bağırarak çevreden yardım isterken saldırgan M.A. ise kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan genç adam, gözlerine sıçrayan asitin etkisiyle kör oldu. Gözaltına alınan M.Ç. tutuklandı.
    Atakan IRMAK



    CANAVAR EVLAT!
    Erzurum'da Mustafa Ağdaş (22), geçen cuma akşamı evde tartıştığı annesi Esragül Aciçimen'e (39) av tüfeğiyle ateş açtı. Kardeşi Yahya Ağdaş (14) ise annesini korumak için önüne geçti. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Yahya Ağdaş, kurtarılamadı. Bir süre önce eşinden ayrılan anne Esragül Aciçimen'in ise hayati tehlikesi sürüyor. Katil evlat, teslim oldu.
    Furkan NEHRİ



        KANSERE GOL ATTI!
        Bir mucize haberi de Isparta'dan geldi. Iyaş Spor Futbol Kulübü'nde oynayan 19 yaşındaki Murat Becek, geçtiğimiz yıl boynunda şişlik fark etti. Hastaneye gitti. Yapılan incelemede lenf kanseri olduğunu öğrendi. Her şeye rağmen pes etmedi! 8 aylık tedaviyle kanseri yendi. "8 kür kemoterapi aldım. Tedavim 8 ay sürdü. Bu süreçte ailem, kulübüm ve arkadaşlarım hep yanımdaydı. Bu süreçte futboldan hiç kopmadım. 3 ay aralıkla kontrollerim başladı onlara gideceğim" dedi.



        ADLİYELİK HADİSE
        Şarkıcı Hadise, saplantılı hayranı Ümit S. nedeniyle büyük korku yaşadı. Soluğu adliyede aldı. "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor" diyerek dava açtı. Yapılan incelemede, Ümit S'nin şarkıcıya ''Korkma seni kimselere yar etmem. Gereken sorumluluğu taşıyacağım, sen benim tek ve son aşkımsın'' mesajları attığı ortaya çıktı. Sapık hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 3 bin 300 TL adli para cezası aldı.
        Deniz YUSUFOĞLU



        GÜZEL HAVADİS
        Adana'da Zeynel Bozkurt, önceki gün 15 aylık Rottweiler cinsi köpeği Bella ile oyun oynamaya başladı. Bu sırada, köpeğin ceviz büyüklüğündeki plastik topu yutması üzerine büyük panik yaşadı. Soluğu veterinerde aldı. Mide röntgeni çekilen Bella, ameliyata alındı. Top çıkartıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Zeynel Bozkurt ise "Çıkarmaya çalıştık, olmadı. Hemen veteriner kliniğine getirdik. Sağlığına zararı olur diye korktuk" açıklaması yaptı.



            SON DERECE İL'GENÇ'!
            Rizeli Genç ailesi, Coronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 ferdini kaybetti. Geride kalan 5 kişi ölüm korkusu yaşadıklarını söyledi. Yetkililere seslendi: Mezarımızı bile kazdık. Virüsle sınanıyoruz. Genlerimizi araştırın! Coronavirüs salgını, çağın felaketi olarak tarihe geçti. Pandeminin en ilginç haberiyse Rize Güneysu'dan geldi. Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, 2020'nin kasım ayında COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) 11 Aralık'ta, Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe (46) 21 Şubat'ta, Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da can verdi. 6 ayda 8 ferdini kaybeden ailenin kabusu devam etti! Bu kez de 3 aşı olmasına rağmen Corona'ya yakalanan Şenay Genç Yalçınkaya entübe edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ali Genç (63), isyan etti: Aşılarımızı olduk ama virüsle sınavımız bitmedi. Genlerimizin araştırılmasını istiyoruz.



            EDİRNE AVM
            Test zorunluluğu kalktı. Bulgar turistler alışveriş için soluğu Edirne'de aldı! Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı kentte otoparklar doldu taştı.
            Bulgaristan hükümeti, ülkeye dönüşte uyguladığı PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. Bulgar turistler, hafta sonu soluğu Edirne'de aldı. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar her ihtiyacını Türkiye'den karşıladı. Hatta ekmek ve suyunu bile Edirne'den aldı! Alışveriş için Bulgaristan'dan gelen Yusuf Mümin, "Her hafta geliyoruz. Bagajlarımızı doldurup döneceğiz" ifadesini kullandı. Yoğunluktan dolayı memnun olduklarını söyleyen Edirne esnaflarından Şenol Tuna, "İşlerimiz açıldı. Satışlarımız arttı. Ciğer yiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Bu da bize cansuyu oluyor" açıklaması yaptı.



            11.6 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 11 milyon 639 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 610'ar lira, 4 bilenler 571'er lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.



                3 TALİHLİYE 150'ŞER BİN
                5+1 bilen 3 kişi, 150 bin 785'er lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 446'şar, 4+1 bilenler 664'er, 4 bilenler 50'şer, 3+1 bilenler 26'şar, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



                KRALİÇE CORONA
                Kraliçe Elizabeth de Corona'ya yakalandı. Tüm aşıları yaptırdığı vurgulandı. Hastalığı hafif geçirdiği açıklandı.

                DATÇA'DA 4.0 ŞARKÖY'DE 4.1
                Muğla'da Datça ilçesinde dün akşam saat 22.47'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi. Datça'daki sarsıntının hemen ardından Tekirdağ Şarköy'de de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul'da da hissedildi. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.

                'ÇAN'AMADI
                Mardin'de hırsızlar 800 yıllık kiliseye girdi. Çanı çalmak istedi. Ancak çan çalınca vatandaş polise ihbar etti. Sanıklar aranıyor.

                SON DÜRÜM
                Adanalı dönerci, 20 metre uzunluğunda dürüm yaptı. Guinness Rekorlar Kitabı'na aday olacağını açıkladı.

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                Haberler Yaşam Konya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği 41 kişinin yaralandı kazada çarpıcı detay
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