5 yıl önce evinde asılı halde ölü bulunan Medine'nin günlüğü bulundu! Yazdıkları dehşete düşürdü

Hakkında "Eşe karşı basit yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Kara'nın 27 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı açıklandı.
'AĞZIMA SİLAH DAYADIN'
Abla Nuray Değirmenci (50), Medine'nin günlüğünü buldu. Talihsiz kadın, eşinden gördüğü şiddeti, "Evine ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde aileni öldürürüm seni öldürürüm dedin. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin, sustum. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Evden çıkmayayım diye odaya kilitledin. O günleri unutmadım. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri, vücudumdaki o izleri silemem. Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol" diye yazdı.