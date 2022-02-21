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    5 yıl önce evinde asılı halde ölü bulunan Medine'nin günlüğü bulundu! Yazdıkları dehşete düşürdü

    Medine Kara, 5 yıl önce gelin gittiği Hatay’daki evde iple asılı halde ölü bulundu. Eşi Ahmet Kara tarafından işkence gördüğünü yazdığı günlüğü ise dehşet doluydu: Bacağımdaki bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam.

    Murat Karaman
    ’Kara’ yazı!

    Adana'da yaşayan Medine Kara (37), 5 yıl önce Hatay Dörtyol'a gelin gitti. Bir yıl sonra ise evde iple asılı halde ölü bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan Medine'nin ailesi, eşi tarafından öldürüldüğünü iddia ederek şikayetçi oldu.



    Hakkında "Eşe karşı basit yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Kara'nın 27 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı açıklandı.



    'AĞZIMA SİLAH DAYADIN'
    Abla Nuray Değirmenci (50), Medine'nin günlüğünü buldu. Talihsiz kadın, eşinden gördüğü şiddeti, "Evine ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde aileni öldürürüm seni öldürürüm dedin. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin, sustum. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Evden çıkmayayım diye odaya kilitledin. O günleri unutmadım. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri, vücudumdaki o izleri silemem. Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol" diye yazdı.



        GÜZEL ANILAR YERİNE ACISINI YAZMIŞ
        Abla Nuray Değirmenci, "Herkes günlüğüne güzel anılarını yazarken, kardeşim acısını yazmış.



        Kardeşimin mezarının açılmasını istiyorum. O zaman her şey ortaya çıkacak. Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık. Bu olayın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam 5 yıl önce evinde asılı halde ölü bulunan Medine'nin günlüğü bulundu! Yazdıkları dehşete düşürdü
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