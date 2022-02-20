Türkiye'de çekildi 450 milyondan fazla izlendi! Dünya onları konuşuyor: Belçika ve Kanada'dan bile aradılar

Ambulans şoförleri Abdülsamet Duman ve Necmettin Güntekin, "Geç geldi dediğiniz ambulanslar trafikte nasıl manevralarla vakaya gidiyor" diyerek bir video paylaştı, tüm dünya o görüntüleri konuştu. Türkiye ve yurt dışında milyonlarca kez izlenen videonun altında sıkı bir ileri sürüş eğitimi var. 450-500 milyon kez tıklandığını belirttikleri görüntüleri kaydeden 112 ambulans şoförleri Abdülsamet Duman ve Necmettin Güntekin, Belçika ve Kanada'dan meslektaşlarının kendilerine ulaşıp "Bu sürüş tekniklerini nasıl öğrendiniz, biz de gelip yerinde görmek, öğrenmek istiyoruz" dediklerini söylediler. Nefes kesen eğitim kameralara yansıdı.



İstanbul trafiğinde araç kullanmak yeterince zorken, içinde bazen ölüm kalım savaşı verilen bir ambulansı kullanarak "dakikalar" içinde hastaneye ulaşmak, çok daha büyük bir efor ve beceri gerektiriyor. Aynı zamanda paramedik (ambulans ve acil bakım teknikeri) olan 112 ambulans sürücüleri, bu çetrefil trafikte vakalara güvenle ve tam zamanında yetişebilmek için zorlu sürüş eğitimlerinden geçiyor. Geçtiğimiz günlerde vatandaşlardan sürekli duydukları "ambulans geç geldi" serzenişi üzerine, İstanbul trafiğinde nasıl manevralar yaparak vakalara gittiklerini anlatmak için ambulans içinden görüntüler paylaşan Paramedik Sürücü Abdülsamet Duman ve Necmettin Güntekin'in sosyal medyaya koydukları video izlenme rekorları kırdı. Sadece Türkiye değil, dünya medyasında da geniş yer tutan görüntüler, yüz milyonlarca kişi tarafından izlendi. O görüntülerin arkasındaki zorlu ileri sürüş eğitimleri görüntülendi. Duman ve Güntekin, yaptıkları açıklamada, bu kadar ses getireceğini düşünmediklerini ve görüntülerin 400 milyondan fazla kişi tarafından izlendiğini söyledi.