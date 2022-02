Türkiye'de çekildi 450 milyondan fazla izlendi! Dünya onları konuşuyor: Belçika ve Kanada'dan bile aradılar

"YABANCI MESLEKTAŞLARIMIZ GELİP EĞİTİMLERİMİZİ GÖRMEK İSTEDİ"

112 Ambulans Servisi'nde Paramedik Sürücü olarak görev yapan Necmettin Güntekin ise şunları söyledi: "Vakaya geç kaldığımızı söylüyorlar ama bizim bütün vaka çıkışlarımız, olay yerine varışımız hepsi kayıt altında. Hızlı, kontrollü bir şekilde gitmek zorundayız. Çok seri manevralar yapmak zorunda kalıyoruz. Biz de bu durumu en azından vatandaşlarımızın görmesi için böyle bir video çektik. Vakalara ne şartlarda gittiğimizi göstermek adına. Sürücülerimiz bize yol verdiği kadar biz hızlıyız. Bizim asıl amacımız vakaya hızlı ulaşabilmek. Bu görüntülerden sonra uluslararası medyadan sürekli mesajlar aldık, sosyal medya hesaplarımız üzerinden tebrik mesajları geldi. Hatta Belçika'dan ve Kanada'dan paramedik meslektaşlarımız, bize gelip incelemek istediklerini söyledi. Bu zor şartlar altında, bu yoğun trafikte nasıl bu kadar efor sarf edebiliyorsunuz, nasıl bu kadar hızlı olabiliyorsunuz, aldığınız eğitimleri olay yerinde, kendi bulunduğunuz bölgede incelemek istiyoruz dediler."

"HER AMBULANS EN GEÇ 8 DAKİKADA VAKAYA ULAŞMAK ZORUNDA"

İstanbul İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı ve Eğitim Birimi Sorumlusu Dr. Mevlüde Yıldız da güvenli ambulans sürüş teknikleri eğitimini her yeni başlayan personelin almak zorunda olduğunu söyleyerek "5 yılda bir revize ediyoruz bu eğitimleri. İstanbul'da her 50 bin nüfusa bir ambulans olacak şekilde, ambulans noktalarımızı konumlandırıyoruz. Ama turistik ve riskli bölgelerde, ambulans nokta sayılarımız artabiliyor. Ambulanslarımızın en uzak noktadaki vakaya bile en geç 8 dakika içerisinde intikal edebilecek şekilde ayarlandığı, homojen bir dağılım gösteriyor istasyonlarımız" dedi.