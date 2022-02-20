Bursa'da feci kaza! Et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde sürücü Asım Akyel'in hayatını kaybettiğini belirlerken yolcu olarak bulunan N.Ç. (28) ise sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

