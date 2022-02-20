2022 cemre hangi tarihlerde havaya, suya, toprağa düşecek? Birinci cemre ne zaman düşüyor? Cemre düşmesi nedir?

Yazın gelmesini heyecanla bekleyen vatandaşlar birinci cemre ne zaman düşüyor sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. 2022 yılı Şubat ayının sonuna yaklaşırken sıcaklıkların yükseleceğini, yazın geleceğini müjdeleyen cemre düşmesinin ne olduğuna ilişkin bilgiler de merak edilmeye başlandı. Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemre için 2022 yılı tarihleri nedir? Bu doğa olayı nasıl yaşanır, neleri etkiler? İşte tüm detaylar…
CEMRE NE ZAMAN DÜŞER 2022?
Cemrenin ilki havaya düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.