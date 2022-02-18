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    • Yaşam
    • 19.02.2022 01:42
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    • 19.02.2022 01:59
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    Cenaze taşıyan İBB otobüsü Çankırı'da devrildi: Ölü ve yaralılar var

    İstanbul’dan yola çıkan ve bir cenaze ile cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

    İBB’nin otobüsü şarampole yuvarlandı!

    Çankırı D00 karayolunda İstanbul'dan yola çıkan ve bir cenaze ile cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.

    Kaza, Çankırı D100 Karayolu Kurşunlu ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını memleketine ulaştırmak için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yolcu otobüsü, hafif kar yağışının etkili olduğu yolda devrildi.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

    Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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