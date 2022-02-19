Pitbull silah sayıldı! Tartıştığı kişilerin üzerine köpeğini salan kişi tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda sokak esnafı, Pitbull ırkı köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyardı. Bu nedenle esnaf ile Orhan Yıldırım arasında tartışma çıktı.



Yıldırım, köpeğinin tasmasını gevşeterek Muzaffer Akçayır'ın üzerine saldı. Köpek, üzerine atladığı Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırdı. Köpek, olay yerindeki Bilgin Elbay'ı da yaraladı. Olay sonrasında gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevkedildi. Mahkeme, köpeği silah sayarak Yıldırım'ı "Basit yaralama" suçundan tutukladı.





500T YOLDA KALDI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İETT'nin otobüsleri arıza üstüne arıza yaptı. Bu kez adres Kartal'dı. İstanbullular tarafından üzerinde güneş batmayan otobüs olarak adlandırılan 500T İETT otobüsü Kartal'da motor arızası sebebiyle yolda kaldı. İş ve okullarına gitmek zorunda kalan vatandaşlar, soğukta mağdur oldu. İETT şoförü ise arızalanan otobüsünü tamir etmeye çalıştı.







SKANDALA HAKİM!

Hastalarını taciz eden doktor tutuklandı. Skandal, 4 yıl önce İzmir'de başladı. Pakistan uyruklu Dr. İsmail Hakim'in, tam 37 hastasını taciz ettiği ortaya çıktı. Mağdurların şikayeti üzerine hakkında soruşturma açıldı. Maaş kesme cezası aldı. Kısa süre sonra da Tunceli Pertek'te aile hekimi olarak göreve başladı. Burada, yine bir kadın hastasına tacizde bulunduğu için gözaltına alındı. Hapsi boyladı.







KOPARAN YANAR

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'ndaki kardelenler çiçek açtı. Koparan ise yandı. Çünkü cezası 109 bin liraydı.







'CAR'MIZI

Otomobilde hızın simgesi Ferrari 1947'de yola çıktı. İlk modeli La Prima'ydı! SON olarak 2022 Formula 1 Aracı F1-75 görücüye çıktı. Teknik boyut atlamıştı ancak renk aynıydı: Kırmızı...



HAM'BUZ'GER!

ABD'nin başkenti Washington DC'de yaşayan Megan Condry, 5 yıl önce hamburger aldı. Buzdolabına attı. Ancak 5 yıl sonra hamburgeri çıkardığında tam anlamıyla şok yaşadı. Çünkü Condry, hamburgeri bulduğunda "kokmadığını ve aldığı günkü gibi göründüğünü" açıkladı. Diğer yandan hamburgerde dikkate değer bir fark olduğunu belirten Condry, "Bir kaya gibi sertti, onunla bir camı kırabilirdim" açıklamasını yaptı.







249 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 249 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 751'er lira, 8 bilenler 274'er lira, 7 bilenler 51'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.