Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in tozdan yaptırdığı heykelin halka faturası 480 bin lira!

CHP'li belediyelerin heykele olan düşkünlüğünün nedeni Bilecik'te yapılan Şeyh Edebali heykeliyle gözler önüne serildi.

Bilecik'in dört bir köşesini heykellerle donatan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in görkemli bir törenle açtığı ve 11 ton mermerden yapıldığını ifade ettiği Şeyh Edebali heykelinin aslında mermer tozundan yapıldığını ve içinin boş olduğu ortaya çıktı.



Tozdan heykeli yapan Azeri sanatçı Afshin Esfandyari'ye 150 bin lira ödendi.

Mermer ocaklarından rica edilmesi durumunda bedavaya verilecek malzemeye belediye 330 bin TL ödedi. Tozdan heykelin maliyeti 480 bin lira olarak Bilecik halkının cebinden çıktı.

Tuna ÇAM