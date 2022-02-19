Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in tozdan yaptırdığı heykelin halka faturası 480 bin lira!

    CHP'li belediyelerin heykele olan düşkünlüğünün nedeni Bilecik'te yapılan Şeyh Edebali heykeliyle gözler önüne serildi. 11 tonluk Şeyh Edebali heykelinin mermer değil tozdan yapıldığı belirlendi. Halka da 480 bin liralık fatura çıktı.

    TUNA ÇAM ULUSAL HABERLER-YURT
    Toz duman!

    CHP'li belediyelerin heykele olan düşkünlüğünün nedeni Bilecik'te yapılan Şeyh Edebali heykeliyle gözler önüne serildi.

    Bilecik'in dört bir köşesini heykellerle donatan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in görkemli bir törenle açtığı ve 11 ton mermerden yapıldığını ifade ettiği Şeyh Edebali heykelinin aslında mermer tozundan yapıldığını ve içinin boş olduğu ortaya çıktı.


    Tozdan heykeli yapan Azeri sanatçı Afshin Esfandyari'ye 150 bin lira ödendi.

    Mermer ocaklarından rica edilmesi durumunda bedavaya verilecek malzemeye belediye 330 bin TL ödedi. Tozdan heykelin maliyeti 480 bin lira olarak Bilecik halkının cebinden çıktı.
    Tuna ÇAM

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Dönmez’den A Haber’de önemli açıklamalar
    Haberler Yaşam Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in tozdan yaptırdığı heykelin halka faturası 480 bin lira!
        SON DAKİKA