22 yıldır evlat hasreti çeken baba eşiyle doğuma girince heyecandan bayıldı

Antalya'da Fidan ve Veli Yaman çifti, 22 yıl boyunca çocuk sahibi olmak istedi. Özel bir hastanede gördükleri tedavi sonucu, genç kadının hamile olduğu müjdesi geldi. Dokuz ay heyecanla bekleyen çift, önceki gün doğuma girdi. Doğum sırasında eşini yalnız bırakmak istemeyen Veli Yaman, içeride heyecandan tir tir titredi! Eşi yan masada doğum sancısı çekerken, o da bir ara kendinden geçti. Yüksek tansiyon ve stres yüzünden yere serildi. Odaya çağrılan başka bir ekip, çiçeği burnunda babaya müdahale etti. Yaman, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızının ağlama sesini duyunca kendine geldi!
KORKUNÇ SALDIRI!
İstanbul Beyoğlu'nda esnaf, pitbull köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyarmak istedi. Buna kızan vatandaş, hayvanın tasmasını gevşetti. Köpek Muzaffer Akçayır'a saldırdı. Vatandaşlar sopa ve taşla köpeğe vurarak Akçayır'ı kurtarmaya çalıştı. Hayvan iki kişiyi daha yaraladı. Üç kişi köpeğin dişleri arasından güçlükle alındı. Daha sonra acımasız adam, köpeği ile birlikte koşarak olay yerinden kaçtı.
MAĞAZADAN GİRİLEN CAMİ
Trabzon'da 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katını müftülüğe tahsis eden Mustafa Usta, annesi adına cami yapılmasını istedi. Talebi kabul eden müftülük, katı 'Emine Usta Camisi' olarak düzenledi. İmam atayarak ibadete açtı. Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş ve çıkışlar, zemin katındaki mağazadan yapılmaya başlandı. Mesai saatleri 09.00 ile 22.00 olan mağaza diğer saatlerde kapalı olduğu için camide sabah namazı ile yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor. Camiye girişin mağazadan yapılması sokaktan gelip geçen insanların dikkatini çekiyor.