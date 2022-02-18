22 yıldır evlat hasreti çeken baba eşiyle doğuma girince heyecandan bayıldı





KALBİNİ GÖRDÜK

Öğretmen Huri Kaşıkçı, gözlerini kaybetti. Emekli olmak istemedi. Birçok AB Projesi'ni hayata geçirdi.



KİLOSU 2 BİN TL

Bursa'da sera kuran Mustafa Ası, turfanda erik yetiştirdi. Kilosu 2 bin TL'den Arap şeyhlerine gönderdi.



SESSİZ DEHŞET

Mersin'de sağır-dilsiz Edanur Esendere, ormanda vahşice katledildi. Katil de sağır-dilsizdi...



ELMASI ZOR

The De Beers Cullinan Blue adlı elmas, rekor fiyata sahibini bulmaya hazırlanıyor. Bu, şimdiye kadar açık artırmaya çıkarılan en büyük ve en değerli mavi elmas olacak. 15,10 karatlık taş, mavi rengini içeriğindeki bordan alıyor. Geçen yıl keşfedilen elması 'son derece nadir' diye niteleyen Sotheby's, fiyatın 48 milyon doları aşacağını bekliyor.



NFT'YE YAKIN TAKIP

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek değerli sanat piyasasında kara para aklama ve dolandırıcılık suçuna müsait olduğu kanaatiyle satış hacmi hızla artan NFT'leri mercek altına aldı. MASAK inceleme yapıyor.

Hazal ATEŞ



GÜLER GÜLEMEDİ

Konya'da Serdar Özgün (41) nikahsız birlikte yaşadığı Güler Gül'ü (38) kurşunladı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Kayıplara karışan Özgün yakalandı. Zanlının çok sayıda suç kaydının olduğu anlaşıldı.



VAKA SAYISI 92 BİN 406

Türkiye'de dün 465 bin 563 Covid- 19 testi yapıldı. 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 103 bin 988 oldu.

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