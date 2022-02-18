Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    22 yıldır evlat hasreti çeken baba eşiyle doğuma girince heyecandan bayıldı

    Antalya'da 22 yıl çocuk hasreti çeken baba, eşiyle birlikte doğuma girdi. Eşi yan masada doğum sancısı çekerken, baba heyecandan yere serildi! İşte sizler için derlediğimiz 18 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Baba dokuz doğurdu!

    Antalya'da Fidan ve Veli Yaman çifti, 22 yıl boyunca çocuk sahibi olmak istedi. Özel bir hastanede gördükleri tedavi sonucu, genç kadının hamile olduğu müjdesi geldi. Dokuz ay heyecanla bekleyen çift, önceki gün doğuma girdi. Doğum sırasında eşini yalnız bırakmak istemeyen Veli Yaman, içeride heyecandan tir tir titredi! Eşi yan masada doğum sancısı çekerken, o da bir ara kendinden geçti. Yüksek tansiyon ve stres yüzünden yere serildi. Odaya çağrılan başka bir ekip, çiçeği burnunda babaya müdahale etti. Yaman, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızının ağlama sesini duyunca kendine geldi!



    KORKUNÇ SALDIRI!
    İstanbul Beyoğlu'nda esnaf, pitbull köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyarmak istedi. Buna kızan vatandaş, hayvanın tasmasını gevşetti. Köpek Muzaffer Akçayır'a saldırdı. Vatandaşlar sopa ve taşla köpeğe vurarak Akçayır'ı kurtarmaya çalıştı. Hayvan iki kişiyi daha yaraladı. Üç kişi köpeğin dişleri arasından güçlükle alındı. Daha sonra acımasız adam, köpeği ile birlikte koşarak olay yerinden kaçtı.



    MAĞAZADAN GİRİLEN CAMİ
    Trabzon'da 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katını müftülüğe tahsis eden Mustafa Usta, annesi adına cami yapılmasını istedi. Talebi kabul eden müftülük, katı 'Emine Usta Camisi' olarak düzenledi. İmam atayarak ibadete açtı. Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş ve çıkışlar, zemin katındaki mağazadan yapılmaya başlandı. Mesai saatleri 09.00 ile 22.00 olan mağaza diğer saatlerde kapalı olduğu için camide sabah namazı ile yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor. Camiye girişin mağazadan yapılması sokaktan gelip geçen insanların dikkatini çekiyor.



        ORGAN KURBANI
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 15 ay sonra Dalaman'da ormanlık alanda cesedi bulunan Burhan Aykurt'un organ ticaretine kurban gittiği ortaya çıktı. Tutuklanan Yasin İkiz, "Facebook'ta kadın kılığına girerek Burhan ile tanıştım. Onu ormana çağırdım. Amcam ve yanındaki 3 kişi, ormana gelerek organları için Burhan'ı öldürdü" dedi. Amca Şeref İkiz de polisde polis tarafından gözaltına alındı.



        YOK ARTIK!
        İzmir Menemen'de 52 yaşındaki Ramazan K, hazine olduğunu düşündüğü 750 yıllık Ulu Cami'ye yakın bir ev kiraladı. 6 ay boyunca camiye doğru tünel kazdı. Dün ise polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Evde bulunan ve kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen 1 çapa, 1 kürek ve yaklaşık 2 metre ipe el konuldu.



        TESELLI CİNAYETİ
        İstanbul Bağcılar'da Abdulcelil Deniz (37), börekçiye gitti. Deniz, o sırada aşık oluduğu kişiyle konuşan Sinan Saka'ya "Takma kafana sana kız mı yok" diyerek teselli etmeye çalıştı. Buna sinirlenen Saka, Deniz'i öldürdü.



            JAWS GERİ DÖNDÜ
            İngiliz yüzücü Simon Nellist, okyanusta antrenman yaptığı sırada köpek balığı saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Dehşet olay akıllara katil köpek balığı filmi Jaws'ı getirdi. Avustralya Sidney'de dalış eğitmeni Simon Nellist (35), Little Bay Plajı açıklarına 150 metre uzakta antrenman yaptığı sırada büyük köpekbalığının saldırısına uğradı. Çaresizlik içinde yardım çığlıkları attı. Ancak kurtulamadı. Kanlar içinde paramparça kalan Nellist, hayatını kaybetti. Vahşi yaşamla ilgilenen eski Kraliyet Hava Kuvvetleri görevlisi Simon Nellist'in İngiltere'den birkaç yıl önce Avustralya'ya taşındığı öğrenildi. Olay, 1963'ten bu yana Sidney'deki ilk ölümcül köpek balığı saldırısı olarak kayıtlara geçti.



            ROCKETSMAN
            Houston Rockets oyuncusu Alperen Şengün, Phoenix Suns karşısında 3 üçlükle oynadı, 19 sayı ve 14 ribauntla 'double double' yaparak kariyer rekorunu kırdı. Ama takımının mağlubiyetini engelleyemedi. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets'te oynayan basketbolcumuz Alperen Şengün, takımının Phoneix Suns ile yaptığı maçta rekor üstüne rekor kırdı. Karşılaşma Phoenix Suns'ın sahasında gerçekleşti. Maça ilk 5 başlayan ve 28 dakikada sahada kalan Alperen Şengün, 19 sayı ve 14 ribauntla doubledouble yaparak kariyer rekorunu kırdı. 19 yaşındaki yıldız, 3 sayı çizgisinin gerisinden 3 isabet bularak bu alanda da kendi rekoruna imza attı. Alperen Şengün, ayrıca 2 kez top çalıp 1 kez de blok yaptı. Milli basketbolcumuzun kariyer gecesi, takımı Houston Rockets'in mağlubiyetini engelleyemedi. Suns, sahadan 124-121 galip ayrıldı. Houston Rockets, bu sezon 42'nci yenilgisini aldı.



            MAKİM'İSS'T
            Suudi Arabistan'da İspanyol demiryolu şirketi Renfe'nin açtığı kadın makinist ilanına rekor başvuru geldi. 28 binden fazla Suudi kadın, Mekke ve Medine arasında hızlı tren kullanmak için başvuruda bulundu. Akademik geçmişin ve İngilizce dil becerilerinin değerlendirilmesinin ardından yaklaşık 14 bin kişi işe alım sürecinin ilk aşamasını geçti. Tüm süreci tamamlayan adaylar, 15 Mart'ta başlayacak 1 yıllık ücretli eğitimin ardından işe alınacak. Eğitim sonrası 30 kadın iş başı yapacak.



                İNTİHARA TEŞVİK ÖLDÜRME SUÇUDUR
                Antalya'da 2 çocuk annesi diş hekimi Özgür Özen (38), balkondan atladı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, birlikte yaşadığı Yücel Düzenli'nin şiddetine dayanamayarak ölmek istediğini anlattı. Birkaç gün yoğun bakımda kaldı. Kurtarılamadı! Mahkeme sanığı 16 yıl hapisle cezalandırdı. Yargıtay "Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar" şeklindeki ceza maddesini hatırlattı. 16 yılı onamadı. Sanığın ömür boyu hapse çarptırılmasını hükme bağladı.



                ÇOK ÖZER CEZA
                Futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini açıklayan ve ardından ikinci kez boşanma davası açan Mihriban Hurmacı'nın şikayetine yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olan Özer Hurmacı'ya 3 yıl 6 aya kadar hapis istenirken, "Eşe karşı basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından Mihriban Hurmacı'ya ise 5 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulunuldu.



                10 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 10 milyon 94 bin lira devretti. 5 bilenler 21'er bin lira, 4 bilenler 499'ar lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



                    KALBİNİ GÖRDÜK
                    Öğretmen Huri Kaşıkçı, gözlerini kaybetti. Emekli olmak istemedi. Birçok AB Projesi'ni hayata geçirdi.

                    KİLOSU 2 BİN TL
                    Bursa'da sera kuran Mustafa Ası, turfanda erik yetiştirdi. Kilosu 2 bin TL'den Arap şeyhlerine gönderdi.

                    SESSİZ DEHŞET
                    Mersin'de sağır-dilsiz Edanur Esendere, ormanda vahşice katledildi. Katil de sağır-dilsizdi...

                    ELMASI ZOR
                    The De Beers Cullinan Blue adlı elmas, rekor fiyata sahibini bulmaya hazırlanıyor. Bu, şimdiye kadar açık artırmaya çıkarılan en büyük ve en değerli mavi elmas olacak. 15,10 karatlık taş, mavi rengini içeriğindeki bordan alıyor. Geçen yıl keşfedilen elması 'son derece nadir' diye niteleyen Sotheby's, fiyatın 48 milyon doları aşacağını bekliyor.

                    NFT'YE YAKIN TAKIP
                    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek değerli sanat piyasasında kara para aklama ve dolandırıcılık suçuna müsait olduğu kanaatiyle satış hacmi hızla artan NFT'leri mercek altına aldı. MASAK inceleme yapıyor.
                    Hazal ATEŞ

                    GÜLER GÜLEMEDİ
                    Konya'da Serdar Özgün (41) nikahsız birlikte yaşadığı Güler Gül'ü (38) kurşunladı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Kayıplara karışan Özgün yakalandı. Zanlının çok sayıda suç kaydının olduğu anlaşıldı.

                    VAKA SAYISI 92 BİN 406
                    Türkiye'de dün 465 bin 563 Covid- 19 testi yapıldı. 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 103 bin 988 oldu.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Yalnız Kurt fragman
                    Haberler Yaşam 22 yıldır evlat hasreti çeken baba eşiyle doğuma girince heyecandan bayıldı
                        SON DAKİKA