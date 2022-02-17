Telefon dolandırıcılığı uyarıları faydasız kaldı, sahtekarlar bu kez ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'yı kandırdı

Dolandırıcılar, artık bir 'alo' kadar yakındı! Kurban bu kez ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'ydı. İstanbul Şişli'de oturan Narlı'nın 4 Şubat günü telefonu çaldı. 'Ben polis memuru Ahmet Ateş' diyen dolandırıcıya inandı. Banka hesaplarının başkaları tarafından ele geçirildiğini öğrenince büyük şok yaşadı. İddiaya göre dolandırıcı, ünlü profesöre tüm kimlik bilgilerini, hangi bankada ne kadar parasını olduğunu söylemesi üzerine paniğe kapıldı. 'Parolamız Barış-Pınar olacak' diyen çetenin tüm dediklerini yaptı.