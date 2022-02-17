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    • Yaşam
    • 17.02.2022 12:15
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    • 17.02.2022 12:15
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    Eyüpsultan'da gece yarısı panik! istinat duvarı çöktü: 2 katlı bina boşaltıldı

    Son dakika haberi! Eyüpsultan'da inşaata ait temel kazma çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, alt tarafında bulunan 2 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

    DHA
    Gece yarısı panik! Çatır çatır sesler geldi

    Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 2 katlı binanın bitişiğinde yapılan inşaatın kazı çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

    Ekipler, apartman sakinlerini risk taşıyan binadan tahliye etti. 10 daire bulunan ve yaklaşık 25 kişinin yaşadığı apartman sakinleri otellere yerleştirildi. Zabıta ekipleri kazı yapılan inşaat ve binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

    Apartman, Eyüpsultan Belediyesi tarafından tedbir amaçlı geçici olarak mühürlendi. Çökmeye neden olan inşaat firması istinat duvarının bulunduğu bölgedeki toprakları temizleme çalışması başlattı.

        Apartman sakini Hakkı Özçelik, "Bu bina 7-8 sene önce yapıldı. Yan tarafta yapılan inşaat nedeniyle sanırım duvarın üstüne fazla yük bindi. Duvar binanın üzerine yattı.

        Gece herkesi çıkartıp otellere gönderdiler. Duvar yatınca evde çatır çatır sesler gelince çıktık. Bu binada 10 daire var yaklaşık 25 kişinin üzerinde insan yaşıyor" dedi.

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        Haberler Yaşam Eyüpsultan'da gece yarısı panik! istinat duvarı çöktü: 2 katlı bina boşaltıldı
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