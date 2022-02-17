İstanbul Çekmeköy'de fren yerine gaza basan sürücü markete çatıdan daldı

İstanbul Çekmeköy'de bir markete gelen müşteri, aracını park ederken fren yerine gaza bastı. Marketin camını kırıp, içeriye daldı. Market çalışanları ve müşteriler, içeri dalan otomobili görünce şaşkınlık yaşadı. Kazaya karışan araç, bir süre camda asılı kaldı.
GENÇ SÜRÜCÜ
Genç sürücü, yara almadı. Araç, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken kaza ucuz atlatıldı. Müşterilerden Mert Bürce, "Ben dükkandaydım. Camda otomobili görünce şaşırdım kaldım" ifadesini kullandı.
'VUR'VURDUMDUYMAZ
İki lise öğrencisinin tekme tokat kavgasını arkadaşları "Vur vur" diye tezahürat yaparak izledi. Antalya'da iki lise öğrencisi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bir anda tekme-tokatlı kavgaya dönüştü. Arkadaşlarının ayırmak yerine kavgayı izleyip, "Helalsin. Vur Efe" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga eden lise öğrencileri dağıldı. Liselilerin kavgası sosyal medyada da paylaşıldı. Ancak "Vurdumduymazlık" büyük tepki topladı.