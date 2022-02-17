İstanbul Çekmeköy'de fren yerine gaza basan sürücü markete çatıdan daldı





DERSİMİZ LEYLA

Öğretmen Leyla Öztürk, okul öncesiyle ilgili bir kitap yazdı. ABD'yi kendine hayran bıraktı. Eser Miami'de müfredata alındı. Morningside Montessori Anaokulu'nda okutulmaya başlandı.



KU'MANDA' AFYON'DA

Afyonlular, bir kez daha Kayseri'ye meydan okudu: Bizim sucuğumuz daha iyi, çünkü manda etinden yapılıyor.



VAKA SAYISI 94 BİN 176

Türkiye'de dün 463 bin 241 Covid-19 testi yapıldı. 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 104 bin 409 oldu.

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