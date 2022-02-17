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    İstanbul Çekmeköy'de fren yerine gaza basan sürücü markete çatıdan daldı

    İstanbıl Çekmeköy'de fren yerine gaza basan sürücü, markete kapıdan değil, çatıdan girmeye çalıştı! Olay çevresindeki kişiler otomobili görünce şaşkınlık yaşadı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Korsan müşteri!

    İstanbul Çekmeköy'de bir markete gelen müşteri, aracını park ederken fren yerine gaza bastı. Marketin camını kırıp, içeriye daldı. Market çalışanları ve müşteriler, içeri dalan otomobili görünce şaşkınlık yaşadı. Kazaya karışan araç, bir süre camda asılı kaldı.



    GENÇ SÜRÜCÜ
    Genç sürücü, yara almadı. Araç, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken kaza ucuz atlatıldı. Müşterilerden Mert Bürce, "Ben dükkandaydım. Camda otomobili görünce şaşırdım kaldım" ifadesini kullandı.



    'VUR'VURDUMDUYMAZ
    İki lise öğrencisinin tekme tokat kavgasını arkadaşları "Vur vur" diye tezahürat yaparak izledi. Antalya'da iki lise öğrencisi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bir anda tekme-tokatlı kavgaya dönüştü. Arkadaşlarının ayırmak yerine kavgayı izleyip, "Helalsin. Vur Efe" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga eden lise öğrencileri dağıldı. Liselilerin kavgası sosyal medyada da paylaşıldı. Ancak "Vurdumduymazlık" büyük tepki topladı.



        PARMAK HESABI!
        Ortopedi doktorlarının kavgasında, parmak kırıldı! Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Ortopedi Bölümü'nde görevli Dr. Cengiz Çelik, iddiaya göre meslektaşı Dr. Mehmet Doğan'a borç para verdi. Günü geldiğinde alacağını istedi. Doğan, borcunun olmadığını söyledi. İkili arasında çıkan kavgada Doğan meslektaşı Çelik'in parmağını kırdı. Şikayet üzerine hakkında 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



        DOKTOR DAĞA ÇIKTI
        Antalya'da yaşayan Dr. Adnan Sarı, Arjantin'deki 6 bin 962 metreyle Güney Amerika'nın en yüksek dağı olan Concagua Dağı'na çıktı. Zirvede Türk bayrağı ve Alanyaspor bayrağı açtı.



        MANKENİN SIR SONU
        Eski manken Firdevs Alkan, evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Muğla'da eski manken Firdevs Alkan (51), arkadaşlarıyla içki içtikten sonra sakinleştirici ilaç içti. 2007'de vefat eden otomobil ithalatçısı Mete Küçükberber'in eski eşi olan Alkan, eve gelerek koltuğa uzandı. Kendisine cevap vermediğini gören eşi, ekiplere bildirdi. Yaşamını yitirdiği belirlenen Alkan'ın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.



            KOLONYA SILAH SAYILDI
            Bursa'da bir kişi, tartıştığı şahsın üzerine kolonya döküp çakmakla yakma teşebbüsünde bulundu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de sanığa verilen mahkumiyet kararını cezanın azlığı sebebiyle bozdu. Yüksek Mahkeme, kasten yaralama davasında kolonyanın Türk Ceza Kanunu kapsamında silah sayıldığına hükmetti.



            KİRLİ PLAN TUTMADI
            İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz (27) hakkında düzenlenen Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, "Bunun deli olduğuna inanmıyoruz" demişti.



            FENAMEN
            Sosyal medya fenomenlerinin kavgası, adliyelik oldu! Tiktok fenomeni Merve Yalçın ve Kürşat Juan, geçtiğimiz yıl şubat ayında Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yalçın, ön masada eğlenen erkeklerin tacizine uğradığını söyledi. Taraflar masadaki şişe ve bardakları fırlatarak birbirine girdi! Eğlence, karakolda bitti! Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.



                EĞLENCE KARAKOLDA BİTTİ
                Gözüne bardak parçası isabet eden Seda Sarıgöl, iki fenomenden şikayetçi oldu.



                İÇİNDE İNSANLIK VAN
                Van'da yaşayan İsmail Naci Tuncer, dün caddede yürüdüğü sırada yerde poşet fark etti. İçinde yüklü miktarda para olduğunu görünce hemen belediyeye haber verdi. Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede paranın Turan İltemiş'e ait olduğu belirlendi. Tuncer dün bulduğu 12 bin lirayı sahibi İltemiş'e teslim etti.



                SÜPER MUHTAR
                Eskişehir'in Gülyüzü İlçesi'ndeki Gümüşkonak Mahallesi hırsızlardan sıkıldı. Muhtar İlhami Döner ise sıkı tedbirler aldı. Mahallenin giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası taktırdı! 20 bin lira harcadığı kameralarla mahalleyi 7 gün 24 saat takibe aldı. "Görüntü kayıtlarını Emniyet'le paylaşıyoruz" açıklaması yaptı.



                    SIRA 'DIŞİ'!
                    Almanya'da yaşayan Hatice Kuşdoğan (68), temmuz ayında İstanbul'a geldi. Bağdat Caddesi'ndeki bir diş hekimine gitti. Yapılan protez dişlere 6 bin 500 Euro (yaklaşık 100 bin TL) ödedi. Ancak diş ağrısı nedeniyle Almanya'da gittiği doktor, kendisine yanlış tedavi yapıldığını söyledi. İstanbul'daki doktor ise suçlamayı kabul etmedi. Hukuk mücadelesi başlatan Kuşdoğan, "Hem sağlığımdan hem paramdan oldum. Mağdur edildim" dedi.



                    TANSİYON DÜŞMÜYOR
                    Dünya, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilime kilitlendi. Sınırda gerilim hayli yükseldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 16 Şubat'ı, olası Rus saldırısına karşı Milli Birlik Günü ilan etti. Sokağa dökülen halk, "Vatanımızı savunmaya hazırız" dedi. Zelenskiy ise Rivne'deki tatbikata gitti. Bu durum, Rusya'ya karşı gövde gösterisi olarak değerlendirildi. ABD Başkanı Biden, Rusya'nın sınıra 150 bin asker gönderdiğini iddia etti. "Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya yanıt vermeye hazırız" dedi. Ukraynalılar, dün Milli Birlik Günü'nü kutladı. Dünyaya 'Vatanımızı koruyacağız' mesajı yolladı. Devlet Başkanı Zelenskiy ise askeri tatbikata katıldı!



                    24 MİLYON DEVRETTİ
                    6+joker bilen çıkmayınca 23 milyon 882 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 90'ar bin lira, 4 bilenler bin 644'er lira, 3 bilenler 103'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.



                        BİR KİŞİYE 1 MİLYON
                        5+1 bilen bir kişi, 1 milyon lira kazandı. 5 bilenler 5'er bin lira, 4+1 bilenler 317'şer, 4 bilenler 35'er, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



                        DERSİMİZ LEYLA
                        Öğretmen Leyla Öztürk, okul öncesiyle ilgili bir kitap yazdı. ABD'yi kendine hayran bıraktı. Eser Miami'de müfredata alındı. Morningside Montessori Anaokulu'nda okutulmaya başlandı.

                        KU'MANDA' AFYON'DA
                        Afyonlular, bir kez daha Kayseri'ye meydan okudu: Bizim sucuğumuz daha iyi, çünkü manda etinden yapılıyor.

                        VAKA SAYISI 94 BİN 176
                        Türkiye'de dün 463 bin 241 Covid-19 testi yapıldı. 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 104 bin 409 oldu.

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                        Altına çifte kazanç
                        Haberler Yaşam İstanbul Çekmeköy'de fren yerine gaza basan sürücü markete çatıdan daldı
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