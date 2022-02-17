Bir profesör vakası daha: 'Parola: Barış pınarı' diyerek dolandırdılar!

İstanbul Bebek'te emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel'in (79) dolandırıcılara 10 günde 10 milyon lira kaptırmasının ardından bir profesör daha şebekenin ağına takıldı. Şişli'de, 4 Şubat günü meydana gelen olayda, özel bir üniversitenin Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın (65) telefonunu arayan dolandırıcı, kendisini "Polis memuru Mehmet Ateş" olarak tanıttı.
Dolandırıcı, Narlı'ya parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını öne sürdü. İddiaya göre dolandırıcı, kendisinin polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, polis olduğunu gösterir birden fazla kimlik görüntüsü gönderdi. Narlı'ya hangi bankalarda kaç hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı, ardından tüm paraların bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini belirtti.
ELLERİYLE TESLİM ETTİ
Daha sonra dolandırıcı ünlü sosyoloğa, aralarında bir parola belirleyeceklerini, telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını belirtti. Parolanın da "Barış-Pınar" olduğunu söylemesinin ardından, Prof. Dr. Narlı özel bir bankanın Etiler şubesine giderek tüm parasını çekti.