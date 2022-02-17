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    • Yaşam
    • 17.02.2022 06:59
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    • 17.02.2022 06:59
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    Bir profesör vakası daha: 'Parola: Barış pınarı' diyerek dolandırdılar!

    Prof. Dr. Demirel'den sonra ünlü sosyolog Nilüfer Narlı da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı.

    Bir profesör vakası daha: Elleriyle teslim etti!

    İstanbul Bebek'te emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel'in (79) dolandırıcılara 10 günde 10 milyon lira kaptırmasının ardından bir profesör daha şebekenin ağına takıldı. Şişli'de, 4 Şubat günü meydana gelen olayda, özel bir üniversitenin Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın (65) telefonunu arayan dolandırıcı, kendisini "Polis memuru Mehmet Ateş" olarak tanıttı.

    Dolandırıcı, Narlı'ya parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını öne sürdü. İddiaya göre dolandırıcı, kendisinin polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, polis olduğunu gösterir birden fazla kimlik görüntüsü gönderdi. Narlı'ya hangi bankalarda kaç hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı, ardından tüm paraların bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

    ELLERİYLE TESLİM ETTİ
    Daha sonra dolandırıcı ünlü sosyoloğa, aralarında bir parola belirleyeceklerini, telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını belirtti. Parolanın da "Barış-Pınar" olduğunu söylemesinin ardından, Prof. Dr. Narlı özel bir bankanın Etiler şubesine giderek tüm parasını çekti.

        Kasada değeri binlerce lira olan 2 adet burma bilezik, altın köstekli gerdanlık ve reşat altın uçlu kolyeyi alan Narlı'ya telefondaki sözde polis, paraların ve altınların kriminal incelemeye gideceğini söyleyerek eve gelen polislere kod adını söyleyerek çantayı teslim etmesini istedi. Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı bu parolayı verdiklerini söyleyen sözde polis, "Siz vatan için önemli bir görev yapıyorsunuz" gibi sözler sarf etti. Kapısına gelen sözde polisin "Barış" demesinin ardından "Pınar" cevabını veren Narlı, çantayı bu kişiye teslim etti.

        BİR KİŞİ GÖZALTINDA
        Sabah'ta yer alan habere göre, bir süre sonra yeniden aranan Prof. Dr. Nilüfer Narlı, başka bir bankadaki hesabının daha olduğunun tespit edildiğinin söylenmesi üzerine avukat arkadaşını arayınca dolandırıldığını anladı. Polislere haber veren tanınmış hoca, telefonda uzun süre konuştuğu şahsın tespit edilmesini sağladı. Numaranın kayıtlı olduğu Mustafa S. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayın yaşandığı gün bir AVM'de olduğunu, şikayetçinin kapının önünde karşılaştıklarında kendisine poşeti teslim ettiğini söyledi. Dolandırıcılıkla alakası olmadığını kaydeden Mustafa S. hakkındaki soruşturma sürüyor.

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        Haberler Yaşam Bir profesör vakası daha: 'Parola: Barış pınarı' diyerek dolandırdılar!
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