Üzerine döküp yaktı! Yargıtay kolonyayı silah saydı

Kararda şöyle denildi: "Oluş, dosya kapsamı, katılan ve tanığın aşamalardaki beyanı ile uyumlu doktor raporu ve kabule göre; sanığın katılanının üzerine kolonya dökerek, çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabittir. Buna rağmen, sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/3-e maddesinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir. Savcının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş ve mahkeme kararı oy birliği ile bozulmuştur.