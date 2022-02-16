17 yıl sonra çözülen cinayet! Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kartepe ilçesi Köseköy Tepecik Mahallesi'nde 10 Haziran 2004'te meydana gelen olayda, tavuk firmasına ait dağıtım kamyoneti içinde Murat Özdemir'in cesedi bulundu. Firmanın dağıtım ve tahsilat işlerini yapan Özdemir'in bıçaklanarak öldürüldüğü ve araçtaki paranın gasbedildiği belirlendi. Cinayetin işlediği yıl soruşturmaya dair herhangi bir delile ulaşılamadığından dosya, 'faili meçhul' olarak kapatıldı. Zamanla yaşanan kentleşme ile olay yeri, polis bölgesine geçti ve dosya Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden açıldı. Cinayeti araştıran polis, Mustafa Şeker ve Hakan Fidan'ı gözaltına aldı. 11 Ekim 2021'de mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARMAK İZİ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan otopsi raporuna göre, Murat Özdemir'in 4'ü başına öldürücü nitelikte olan 7 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği ve bıçak yaralarının aracın yolcu kısmında oturan bir kişi tarafından gerçekleştirilen bir saldırıyla oluştuğu tespit edildi. Murat Özdemir'in, toplam değeri 24 bin 556 TL olan el çantasındaki çek ve paraların gasbedildiği belirtilen iddianamede, olay yerinde 25 farklı parmak izi tespit edildiği bilgisine yer verildi. Olay yerinden alınan parmak izleri içinde o tarihte kimliği belirlenemeyen 13 parmak ve avuç izi, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni teknolojik imkanlarla tekrar incelendi. İzlerden 1'inin Hakan Fidan'ın sağ el serçe parmak izi, 3'ünün ise iki elinin avuç izleri olduğu belirlendi. Ayrıca Fidan'ın cep telefonunun, olay tarihinde, olay yerindeki baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi.