Ukrayna - Rusya krizi turizmi de vurdu! Sayı sıfıra düştü

SATIŞLARDA YÜZDE 75 DÜŞÜŞ

Ukrayna ve Rusya'ya turlar düzenleyen seyahat acentesinin yetkilisi Murat Çelen ise, "Biz toptancı halinde işlem yapan bir turizm acentesiyiz. Bu şekilde olması sebebiyle 2015 yılından bütünle kadar yapılmış olan Rusya ve Ukrayna seyahatlerinde, TURSAB kayıtlarında en başı çeken acente olarak biz varız. Savaş söylentisinden çok etkilendik, yüzde 75 seviyesinde bir eksi rakamlara düştük. Halden alınmış olan ürünleri insanlar artık pazarlayamıyorlar. Bunun sebebi ise savaş. Bu savaşla ilgili eksiye düştüğümüz rakamlar sadece bu dönemde olmadı ama bu dönemde oldukça zararlı bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. Geçen yılın Aralık, Ocak ve Şubat aylarına baktığımızda yaklaşık 200 kişiye tur paketi satmışız ama bu yıl satışlar 50 ile 75 kişi arasında kaldı. Bu 50 ile 75 kişi, Ocak ve Şubat ayında satın almış oldukları ürünlerin yarısını iptal etti. Yurtdışına, otellere ve rehberlere yapmış olduğumuz ön ödemeler maalesef orada kaldı. Yüzde 75'e yakın iptal ve iade oldu. Finansal açıdan geçen yıl ile kıyaslarsak yüzde 60'a yakın zararımız oldu" ifadelerini kullandı.



Ukrayna'ya turlar düzenleyen seyahat acentesinde müşteri temsilcisi olarak çalışan Vladyslava Pospyelova da müşterilerin korktuklarını belirterek turlarını iptal ettiklerini ifade etti.

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