İlk cemre hangi tarihte düşecek, havalar ne zaman ısınacak? Cemre ne zaman düşer 2022? Havaya, suya, toprağa…

Her sabah gündemde yoğun bir şekilde cemre ne zaman düşer 2022 sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Soğuk havalardan bıkan ve Şubat ayının ortaları yaşanırken sıcaklıkların ne zaman artacağını merak eden vatandaşlar yazı simgeleyen cemrenin bu sene sırasıyla havaya, suya, toprağa hangi tarihlerde düşeceğini öğrenmek istiyor. Peki doğa olayı cemre nedir, nasıl gerçekleşir? İlk cemre hangi tarihte düşecek, havalar ne zaman ısınacak?
CEMRE NE ZAMAN DÜŞER 2022?
Cemrenin ilki havaya düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.