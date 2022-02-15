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    • Yaşam
    • 15.02.2022 08:43
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    • 15.02.2022 09:33
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    SON DAKİKA! Bayrampaşa'da gıda imalathanesinde yangın! Can kaybı ve yaralanma var mı? Açıklama geldi

    Son dakika haberine göre İstanbul Bayrampaşa'da bir gıda imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmadığı belirtilti.

    Bayrampaşa’da gıda imalathanesinde yangın

    İstanbul Bayrampaşa'da bir gıda imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Yenidoğan Mahallesi Erciyes Sokak'taki 3 katlı gıda imalathanesinin 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, yaptığı açıklamada, ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangının söndürüldüğünü söyledi.

    Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmadığını belirten Şenel, yangına ilişkin incelemenin sürdüğünü kaydetti.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Bayrampaşa'da gıda imalathanesinde yangın! Can kaybı ve yaralanma var mı? Açıklama geldi
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