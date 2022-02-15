Şişli’de kazaya gelen 112 ekibine otomobil çarptı

Kaza 06.30 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odessa Bulvarı üzerinde oldu. İddiaya göre plakası ve kimliği belirlenemeyen bir sürücü Piyalepaşa'dan Okmeydanı istikametine seyir halinde olan Okan Aydın yönetimindeki 34 PA 0868 plakalı motosiklete çarptı ve olay yerinde durmadan kaçtı.