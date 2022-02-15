Öğretmenden 9 yaşındaki 5 öğrencisine iğrenç taciz: 110 yıl hapsi isteniyor! Bir yıl önce tacizi öğrenen anne kocasının korkusuna söylemedi

Soruşturma başlatıldı. Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verdi. Öğretmenlerinin kendilerine sınıfta çizgi Film izletirken, kitap okuturken ve etüt saatlerinde neler yaptığını dilleri döndüğünce anlattı.
Maruz kaldıkları iğrençlikler ortaya çıktı. Taciz sebebiyle sınıftan kaçan öğrencilerden birinin görüntüsünün de güvenlik kameraları tarafından kayda alındığı belirlendi. Öğrencilerden biri sanık öğretmenin kendisine suç konusu fiillerden önce "Öğretmen sevgisi ister misin?" diye sorduğunu da anlattı.