Öğretmenden 9 yaşındaki 5 öğrencisine iğrenç taciz: 110 yıl hapsi isteniyor! Bir yıl önce tacizi öğrenen anne kocasının korkusuna söylemedi

"EŞİM OLAYI DUYARSA ÖĞRETMENE SALDIRIR BAŞIMIZ BELAYA GİRER DİYE ANLATMADIM"

Bunun üzerine anne de "Biliyorum, kızımın okulunu bu yüzden değiştirdik" dedi. Rehber öğretmen "Adli mercilere bildirdiniz mi?" diye sorunca da "Eşim bilmiyor, kızım sadece bana anlattı. Eşim olayı duyarsa, gider öğretmene saldırır da başımız belaya girer diye anlatmadım" cevabını verdi. Anne, kısa bir süre sonra son olaylara dair taciz haberleri ortaya çıkınca bu kez eşine konuyu anlatmış ve şikayetçi olmuş.