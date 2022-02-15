Mardin Dara Antik Kenti'ndeki kazılarda zeytin ezme taşı bulundu! 6'ıncı yüzyılda zeytin üretim yeri olduğunu gösteriyor: Fabrikasyon üretim

Kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Oğuz Mahallesi'nde bulunan 5 bin yıllık Dara Antik Kenti'nde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında silindir şeklinde zeytin ezme taşı bulundu.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Metin, zeytin ezme taşının, önemli bir veri olduğunu, 6'ncı yüzyılda Dara'nın bir zeytin üretim yeri ve bir ticaret merkezi olduğunu gösterdiğini söyledi. Doç. Dr. Metin Dara, "Sivil yapılara ait buluntularla birlikte Dara'nın sivil yapısının çok güçlü olan bir garnizon kenti olduğu ortaya çıktı. Burada gördüğünüz bu buluntu bu açıdan çok önemlidir" dedi.
"FABRİKASYON ÜRETİM SÖZ KONUSU"
Kentin agorası yapılırken ilk önce dükkan tarzında bir üretimin söz konusu olduğuna işaret eden Doç. Dr. Metin, şöyle konuştu: "O dönemlerde burada çeşitli teşhir malzemeleri vardı.