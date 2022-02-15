Mardin Dara Antik Kenti'ndeki kazılarda zeytin ezme taşı bulundu! 6'ıncı yüzyılda zeytin üretim yeri olduğunu gösteriyor: Fabrikasyon üretim

Kazı Başkanı Doç. Dr. Metin, zeytin ezme taşının, önemli bir veri olduğunu, 6'ncı yüzyılda Dara'nın bir zeytin üretim yeri ve bir ticaret merkezi olduğunu gösterdiğini söyledi. Doç. Dr. Metin Dara, "Sivil yapılara ait buluntularla birlikte Dara'nın sivil yapısının çok güçlü olan bir garnizon kenti olduğu ortaya çıktı. Burada gördüğünüz bu buluntu bu açıdan çok önemlidir" dedi.