Koronaya yakalanan Hayri Yazıcı'nın tedavisinde Bahar Şer'den skandal sahte ilaç iddiası! Tanık ise Feryal Gülman

Coronavirüs, dünyayı sardı. Milyonlarca insan virüse yakalandı. Kimi hayatını kaybederken kimi de aylarca yoğun bakımda kaldı. Onlar arasında Türkiye'nin en ünlü isimlerinden Bursalı iş insanı Hayri Yazıcı da vardı. Hayri Yazıcı, geçtiğimiz Şubat Corona'ya yakalandı. İstanbul Taksim'de özel bir hastaneye yatırıldı. Entübe edildi, ancak sağlık durumunda bir türlü iyileşme olmadı. Başka bir hastaneye sevk edildikten 3.5 ay sonra kısmen iyileşerek evine çıktı.
HASTANEYE CEZA YAĞDI...
Ancak kızı Bahar Şer, Taksim'deki özel hastanenin babasına sahte Remdesivir ilacı verdiğinden şüphelenerek savcının kapısını çaldı. Hastanenin çalışanları; M.A.A., A.K. ve Ç.B.'ye, dava açtı. Hayri Yazıcı'nın avukatı Emrullah Gözcü'nün savcılığa verdiği dilekçede; Hayri Yazıcı'ya verilen ilacın, kayıt dışı olarak temin edildiği ve sahte olduğu vurgulandı. Şikayet dilekçesinde tanık ise Bahar Şer'in yakın arkadaşı Feryal Gülman'dı. Gülman'ın, A.K.'nın sahte ilacı Şer'e satarken yanında bulunduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'na yapılan şikayet üzerine hastane ve çalışanlarına ceza yağdı. Adli süreç ise halen devam ediyor.