Koronaya yakalanan Hayri Yazıcı'nın tedavisinde Bahar Şer'den skandal sahte ilaç iddiası! Tanık ise Feryal Gülman

Coronavirüs, dünyayı sardı. Milyonlarca insan virüse yakalandı. Kimi hayatını kaybederken kimi de aylarca yoğun bakımda kaldı. Onlar arasında Türkiye'nin en ünlü isimlerinden Bursalı iş insanı Hayri Yazıcı da vardı. Hayri Yazıcı, geçtiğimiz Şubat Corona'ya yakalandı. İstanbul Taksim'de özel bir hastaneye yatırıldı. Entübe edildi, ancak sağlık durumunda bir türlü iyileşme olmadı. Başka bir hastaneye sevk edildikten 3.5 ay sonra kısmen iyileşerek evine çıktı.